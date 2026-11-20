Ricardo Monreal Ávila admitió que el PAN impidió el acuerdo para elegir a la nueva presidenta del INE al acudir al TEPJF, forzando una posible votación por mayoría en la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció explícitamente que se perdió la oportunidad de concertar con la oposición la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral ( INE). Este fracaso en las negociaciones políticas se debe a que el Partido Acción Nacional ( PAN) decidió acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF) para impugnar la demora de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en iniciar el procedimiento de renovación.

Estrategia judicial del PAN rompe diálogo político

La decisión del PAN de acudir a los tribunales en lugar de continuar en la mesa de negociaciones llevó a que el proceso de designación pierda el carácter de consenso amplio que buscaban las fuerzas políticas. Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, había acusado previamente a Morena y a Movimiento Ciudadano (MC) de negociar los prospectos para la presidencia del INE en secreto, lo que evidenciaba la profundidad de la crisis de confianza entre las bancadas antes de la acción legal.

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Consecuencias de la omisión de la Jucopo en el proceso

Ante la falta de consenso y la intervención judicial, Monreal Ávila advirtió que la designación podría resolverse mediante una votación que requiere mayoría calificada, un escenario que la bancada de Morena deseaba evitar. El legislador explicó que la Constitución establece que la designación debe alcanzar dicha mayoría y, de no conseguirse, contempla un procedimiento de insaculación que posteriormente involucra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conforme a las reglas aplicables.

Posición del TEPJF y cumplimiento de la ley electoral

El también presidente de la Jucopo afirmó que la Cámara baja acatará el fallo si el tribunal ordena emitir la convocatoria, garantizando que no se violará la ley ni la Constitución Política. Monreal Ávila detalló que existen plazos ineludibles en la convocatoria, como los de 23 o 28 días adicionales, que incluyen la inscripción, la evaluación y el examen de los aspirantes, procesos que no se pueden exceptuar bajo ninguna circunstancia legal.

Veda legislativa impide cambios en facultades del INE

Sobre las exigencias del PAN y Movimiento Ciudadano para retirar las facultades extraordinarias de la presidencia del INE, Monreal descartó que puedan modificarse en este momento debido a las restricciones constitucionales. El artículo 105 constitucional establece una veda legislativa que impide modificar disposiciones electorales fundamentales dentro de los 90 días previos al inicio de un proceso electoral, el cual comenzó el pasado 10 de septiembre de 2024.

Debate sobre la legitimidad democrática de la resolución

El coordinador morenista argumentó que la democracia se construye fundamentalmente mediante la política, el diálogo y el respeto a las reglas de convivencia, no exclusivamente por resoluciones judiciales. Consideró que la demanda panista podría generar un protagonismo fugaz mediático, pero no resolverá las diferencias de fondo entre las bancadas, acelerando simplemente una decisión que se tomará conforme a lo establecido por la ley y la Constitución sin beneficio para la estabilidad institucional a largo plazo.