Ricardo Monreal asegura que el INE opera correctamente con 10 miembros. Colectará opiniones este viernes para designar sucesor de Taddei y evitar confrontación.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del partido Morena en la Cámara de Diputados, ha manifestado públicamente que la situación actual del Instituto Nacional Electoral no representa un riesgo inmediato para la operación del organismo electoral. Tras la renuncia de la entonces presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, el órgano ha comenzado sus labores con diez consejeros electorales de planta en lugar de los quince previstos.

Funcionamiento del INE con integración reducida

Monreal Ávila sostuvo en un mensaje difundido en sus redes sociales que la presidencia provisional ha conducido adecuadamente los trabajos del instituto durante este periodo de transición. El legislador destacó que la capacidad del organismo para continuar sus actividades no implica que la integración actual sea ideal, pero sí garantiza la continuidad administrativa y técnica. Recordó que el INE ha operado anteriormente con consejerías vacantes, llegando a funcionar incluso con tres integrantes menos en el pasado.

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Búsqueda de consenso para nueva presidencia

A pesar de defender la operatividad actual, el coordinador de Morena aclaró que esto no exime a la Cámara de Diputados de su responsabilidad política para designar a quien encabezará el Consejo General de forma definitiva. Monreal Ávila señaló que es imperativo seguir buscando acuerdos y consensos para garantizar imparcialidad, certeza, profesionalismo, objetividad e honestidad en la nueva titularidad. Afirmó que no deben dejarse de lado los debates necesarios para resolver esta vacante institucional de manera transparente.

Agenda de reuniones con fuerzas políticas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) adelantó que esta semana intensificará las conversaciones con los dirigentes de las distintas fuerzas políticas representadas en el congreso. Su objetivo es avanzar en la construcción de un perfil idóneo que pueda ocupar la presidencia del organismo electoral. La designación de la nueva presidencia corresponde constitucionalmente a la Cámara de Diputados, lo que hace crucial la coordinación interpartidista para definir los términos de la convocatoria oficial.

Impacto de las renuncias en el INE

La salida de Guadalupe Taddei ha desencadenado una ola significativa de renuncias dentro de la institución, sumando al menos 33 deserciones hasta el momento. De estas, 17 personas pertenecían directamente a la oficina ejecutiva de la expresidenta, incluyendo a su jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. Esta situación ha obligado a la institución a reorganizar prioridades y gestionar la carga de trabajo con los recursos humanos restantes.

Evitar la confrontación política institucional

Monreal Ávila planteó la necesidad urgente de construir un acuerdo sólido entre las bancadas para emitir la convocatoria correspondiente sin convertirla en un nuevo frente de confrontación política. La intención es que el procedimiento de relevo se desarrolle con normalidad y respeto a los tiempos institucionales. La estabilidad del proceso de designación será clave para mantener la credibilidad del sistema electoral mexicano ante la ciudadanía y los partidos políticos.