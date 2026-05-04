El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, negó categóricamente las acusaciones sobre un supuesto bloqueo de la UIF a una cuenta bancaria suya en HSBC, calificando la información como 'totalmente falsa'.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha desmentido categóricamente las informaciones que circulan sobre un presunto bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) a una cuenta bancaria suya en el banco HSBC , supuestamente ordenado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A través de su perfil en la red social X, Monreal Ávila calificó la información como “totalmente falsa”, enfatizando que no posee ninguna cuenta en dicha institución bancaria. Esta declaración surge en un contexto de creciente especulación y desinformación, y el coordinador de Morena ha decidido abordar el asunto directamente para disipar cualquier duda sobre su integridad y transparencia.

Monreal Ávila explicó que a lo largo de su extensa trayectoria en el servicio público, ha sido objeto de numerosas acusaciones infundadas, las cuales generalmente ha optado por ignorar al carecer de fundamento. Sin embargo, la persistencia y la naturaleza delicada de esta acusación particular, que involucra a la UIF y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo han impulsado a emitir una desmentida formal y contundente.

Subrayó que la información sobre el bloqueo de su cuenta en HSBC comenzó a circular en redes sociales en los últimos tres días, generando preocupación y potencialmente dañando su reputación. El exsenador enfatizó su compromiso con la legalidad y la honestidad en todas sus funciones, rechazando rotundamente cualquier insinuación de irregularidad o vinculación con actividades ilícitas. Considera que la calumnia y la mentira no deben ser toleradas, ni utilizadas como herramientas para obtener ventajas electorales.

La situación se agrava al coincidir con una semana particularmente turbulenta para el gobierno actual, marcada por las acusaciones presentadas por una autoridad judicial de Nueva York contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve exfuncionarios de su administración, quienes son acusados de presuntos vínculos con el cártel de “Los Chapitos”. Esta acusación ha generado una ola de controversia y ha puesto en el centro del debate la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México.

Además, la desmentida de Monreal Ávila se produce en un momento de tensión en las negociaciones para designar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), un tema crucial para el futuro del sistema electoral mexicano. El coordinador de Morena ha señalado un “atorón” en estas negociaciones, lo que sugiere la existencia de desacuerdos y obstáculos para alcanzar un acuerdo.

En un contexto más amplio, la situación política nacional se ve influenciada por eventos internacionales, como la victoria del Inter de Milán en la Serie A y la iniciativa “humanitaria” anunciada por Donald Trump para permitir la salida de buques atrapados en el estrecho de Ormuz. Estos eventos, aunque aparentemente desconectados, contribuyen a la complejidad del panorama político y económico actual. La respuesta de figuras políticas a la situación también ha sido notable.

La senadora Malú Micher expresó su apoyo al exgobernador Rubén Rocha Moya, afirmando que existen pruebas en su contra, lo que añade otra capa de complejidad al caso. Además, la primera vez que Estados Unidos apunta a un cuadro político en funciones del partido gobernante, en plena renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), intensifica la presión sobre el gobierno mexicano.

La decisión que tome la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en cualquier dirección, tendrá un alto costo político, lo que subraya la importancia de su liderazgo y su capacidad para navegar por las aguas turbulentas de la política nacional e internacional. En el ámbito interno, la promesa de la mandataria de resolver los problemas de los inconformes a través del director de Conagua, “ahorita mismo”, refleja la urgencia de abordar las demandas ciudadanas y la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte del gobierno.

La desmentida de Monreal Ávila, por lo tanto, no puede ser vista de forma aislada, sino como parte de un entramado complejo de eventos y desafíos que enfrenta el gobierno mexicano en este momento crucial. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza pública y garantizar la estabilidad política y económica del país. La difusión de información falsa y la calumnia socavan los pilares de la democracia y dificultan la toma de decisiones informadas.

Por lo tanto, es esencial que las autoridades competentes investiguen a fondo las acusaciones infundadas y tomen medidas para prevenir la propagación de noticias falsas. La sociedad civil también tiene un papel importante que desempeñar en la verificación de la información y en la promoción de un debate público constructivo y basado en hechos





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