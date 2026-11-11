Ricardo Monreal detiene recortes al INE en el PEF 2027

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, confirma que no habrá más recortes al presupuesto del INE para 2027 y descarta nueva convocatoria electoral inmediata.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció oficialmente la noche de este martes que la mayoría legislativa ha decidido detener cualquier intento adicional de reducir los recursos financieros asignados al Instituto Nacional Electoral ( INE) durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año 2027. Esta declaración directa busca establecer un límite claro a las negociaciones presupuestarias que han generado tensión entre las fuerzas políticas presentes en el Congreso de la Unión.

Monreal Ávila asegura cese de recortes presupuestarios

Ricardo Monreal Ávila declaró explícitamente desde San Lázaro que se ha tomado la decisión firme de no autorizar más disminuciones en el gasto público destinado al organismo electoral, argumentando que el marco financiero actual ofrece muy poco margen de maniobra. El legislador sostuvo que el gasto total previsto asciende a 10.6 billones de pesos, una cifra que limita severamente la capacidad de mover recursos entre partidas sin afectar otros sectores prioritarios del gobierno federal.

Also read Diputados apruecan Presupuesto 2027 con corte al INE y financiamiento para agua

Además de proteger los fondos del INE, Monreal Ávila informó que la mayoría parlamentaria tampoco avalaría reservas destinadas a alterar las asignaciones de otros organismos autónomos o dependencias gubernamentales. Este anuncio representa un punto de inflexión en la negociación del presupuesto, ya que hasta ese momento existían múltiples propuestas de reducción presentadas por diversas fracciones legislativas que amenazaban con mermar significativamente la capacidad operativa del instituto.

Mecanismo de aprobación y ajuste final de la cifra

El proceso legislativo alcanzó un hito importante cuando el pleno de la Cámara aprobó el dictamen en lo general y los artículos y anexos no reservados el lunes pasado, logrando un respaldo contundente con 372 votos a favor frente a 102 en contra. Posteriormente, la sesión del martes reanudó la discusión en lo particular, donde se abordaron propuestas de modificación a la totalidad de los artículos transitorios y los anexos, sumando más de mil reservas pendientes de resolución.

Para agilizar el procedimiento y evitar retrasos innecesarios, los coordinadores parlamentarios acordaron reducir el número de intervenciones orales y abrir tres rondas adicionales de debate. Con esta estrategia organizativa, Ricardo Monreal Ávila estimó que el ciclo de discusiones concluiría entre las 05:00 y las 06:00 horas de la mañana del miércoles, permitiendo cerrar la partida específica para el organismo electoral antes de que termine la jornada ordinaria.

El monto final contemplado en el dictamen refleja una reducción acumulada de seis mil millones de pesos respecto al proyecto original enviado a la cámara. Este ajuste se compone de dos fases: primero, una disminución de cinco mil millones aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, basada en el análisis del gasto real de las elecciones federales de 2024 y la elección judicial de 2025; segundo, una merma adicional de mil millones incorporada posteriormente. Como resultado, el INE dispondrá de 36 mil 274 millones 541 mil 572 pesos para el ejercicio fiscal, cantidad necesaria para organizar las elecciones federales intermedias.

Posiciones de stakeholders y disputas políticas previas

Antes de la declaración definitiva de Monreal, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, había anticipado una reserva propuesta por el morenista José Armando Fernández Samaniego, la cual buscaba transferir otros 500 millones de pesos del INE hacia el ramo de Educación Pública. De haber prosperado esta medida, la reducción total habría alcanzado los seis mil 500 millones, dejando al organismo con 35 mil 774 millones 541 mil 572 pesos, mientras que la Secretaría de Educación Pública vería su asignación aumentar de 580 mil 249 millones a 580 mil 749 millones de pesos.

Merilyn Gómez Pozos defendió públicamente los cálculos iniciales, señalando que las reducciones planteadas en las reservas de legisladores de Morena sumaban originalmente más de 12 mil 300 millones de pesos. Entre estas propuestas destacaba la iniciativa del morenista Francisco Javier Borrego, quien solicitaba restar cuatro mil millones adicionales. La presidenta de la comisión reconoció que el presupuesto del INE se había convertido en un motivo recurrente de disputa política, evidenciando la profunda división ideológica sobre la autonomía financiera del instituto.

Desde la oposición, el diputado Miguel Ángel Salim Alle presentó dos reservas alternas con el objetivo de canalizar cinco mil millones de pesos del presupuesto electoral hacia obras civiles y apoyo empresarial. Su primera propuesta destinaba tres mil millones a la Comisión Nacional del Agua para ampliar el suministro en colonias carenciadas, mientras que la segunda asignaba dos mil millones a la Secretaría de Economía para crear el Programa Nacional de Capital Semilla para Primer Negocio, ofreciendo apoyos entre 50 mil y 500 mil pesos para adquisición de maquinaria e inventario.

Impacto real en la gobernanza y próximos pasos electorales

Sobre el delicado tema del relevo en la presidencia del INE, Ricardo Monreal Ávila confirmó que aún no existe consenso suficiente para emitir la convocatoria oficial este jueves, tal como algunos sectores esperaban. El coordinador de Morena indicó que está revisando las propuestas del PAN y Movimiento Ciudadano para modificar los términos de la selección, buscando un acuerdo sólido antes de que concluya el periodo ordinario, aunque dejó abierta la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario si fuera necesario.

Monreal Ávila advirtió que el Consejo General, integrado actualmente por 10 consejerías, podría enfrentar empates frecuentes en sus votaciones debido a la falta de una titularidad legítima y ampliamente respaldada. Por esta razón, consideró que vale la pena prolongar las negociaciones políticas para asegurar que la próxima titular llegue con un respaldo genuino de las fuerzas políticas, en lugar de depender únicamente de la presidencia provisional de Blanca Cruz, designada por unanimidad pero con limitaciones inherentes a su carácter temporal.

Finalmente, el coordinador negó haber ordenado la difusión coordinada de mensajes por parte de diputados de Morena que señalaban presuntas irregularidades en el INE bajo la gestión del expresidente Lorenzo Córdova. Aunque el vocero Arturo Ávila había reconocido previamente la existencia de líneas argumentativas compartidas, Monreal aseguró que no se utilizan recursos públicos para dichas campañas de comunicación, intentando separar la discusión presupuestaria de la controversia sobre la reputación institucional del organismo electoral.