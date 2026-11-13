Ricardo Monreal y la CNDH definen el Comité Técnico para la nueva presidencia del INE

La Jucopo y la CNDH acuerdan los criterios para seleccionar a los miembros del Comité Técnico de Evaluación que filtrará a las cinco finalistas para la presidencia del INE en 2026.

La incertidumbre sobre la sucesión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral continúa generando una intensa presión política en la Cámara de Diputados. Diversas voces institucionales y sociales exigen la creación inmediata de un Comité Técnico de Evaluación imparcial, cuya misión prioritaria será seleccionar la quinteta finalista de entre todas las aspirantes que postulen para la presidencia de este órgano constitucional.

La Junta de Coordinación Política, conocida como Jucopo, ostenta la responsabilidad legal y política de constituir este organismo de filtrado. Este comité contará con cinco miembros de reconocido prestigio moral y profesional, encargados de garantizar que los perfiles seleccionados cumplan estrictamente con los requisitos de honorabilidad y capacidad técnica exigidos por la normatividad electoral vigente.

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Posición de Morena y criterios de legitimidad

Ricardo Monreal, en su doble calidad de coordinador de la bancada de Morena en Diputados y presidente de la Jucopo, declaró explícitamente este jueves 12 de noviembre que su partido político no desea que la nueva presidencia del INE nazca muerta. Esta metáfora alude al riesgo inherente de que la autoridad electora comience su mandato con dudas generalizadas sobre la honorabilidad de su titular, lo cual podría debilitar su credibilidad institucional desde el primer día de funciones.

Monreal afirmó tener plena disposición para avanzar mediante consensos con los demás partidos políticos, pero advirtió a la oposición que sus propuestas para la convocatoria y la integración del comité serán examinadas rigurosamente a la luz de lo que permite la Constitución mexicana. Este posicionamiento busca equilibrar la búsqueda de acuerdos políticos con el apego estricto al marco jurídico supremo.

Integración según el artículo 41 constitucional

El marco legal establece que tres de los integrantes del Comité Técnico serán nombrados por la Jucopo, mientras que dos corresponderán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conocida como CNDH. Este reparto de facultades busca equilibrar la representación de las fuerzas parlamentarias con la supervisión desde la defensa de los derechos humanos fundamentales.

Desde el 9 de noviembre, la CNDH anunció públicamente su disposición para designar a sus dos representantes. La institución humanista exigió categóricamente que estos perfiles no hayan sido anteriormente postulados a cargos de elección popular ni hayan ocupado puestos directivos en partidos políticos. Además, la CNDH buscará personas que acrediten una trayectoria sólida en la defensa del sufragio democrático y que no hayan desempeñado cargos en el extinto Instituto Federal Electoral ni en el INE durante los últimos veinte años.

Exigencias de imparcialidad y experiencia técnica

Expertos y exautoridades electorales han advertido sobre la necesidad crítica de un comité técnico libre de sesgos partidistas. Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, señaló que existen exconsejeras altamente capacitadas dispuestas a asumir la responsabilidad, aunque muchas se niegan a participar si perciben que el Comité Técnico nace sin imparcialidad. Valdés Zurita reportó que colegas le han manifestado su rechazo a arriesgar su prestigio profesional ante un comité sesgado a favor del partido en el gobierno, evitando así la repetición de dinámicas percibidas como cuestionables.

La exconsejera Dania Ravel también ha apuntado que el comité pierde blindaje por la falta de diversidad en sus integrantes. Ravel argumentó que con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se perdieron voces que podían aportar mayor imparcialidad, quedando ahora solo con integrantes designados por Diputados y por la CNDH, esta última descrita por ella como muy oficialista y bastante cuestionada.

Lecciones del comité que eligió a Guadalupe Taddei

El análisis del comité técnico que designó a Guadalupe Taddei como presidente del INE revela composiciones que generaron debates sobre su neutralidad. La Junta de Coordinación Política escogió a Enrique Galván Ochoa, periodista y columnista identificado públicamente con posiciones favorables al presidente Andrés Manuel López Obrador. También eligió a Andrés Norberto García Repper, quien había sido candidato de Morena, y a Evangelina Hernández Duarte, servidora pública en la Guardia Nacional durante el gobierno de López Obrador.

Por su parte, la CNDH, bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra, eligió a Ernesto Isunza Vera, investigador de la Universidad Veracruzana y presuntamente cercano a Manuel Huerta, coordinador de Programas de Bienestar en Veracruz. Esta configuración histórica sirvió de referencia para las actuales demandas de la sociedad civil y la oposición, quienes buscan evitar la reproducción de estos patrones en la próxima selección de la máxima autoridad del organismo electoral mexicano.