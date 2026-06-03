Ricardo Rocha, tres años después de su partida: legado de un periodista ícono de la radio y televisión mexicana

Conmemoración del aniversario de la muerte del periodista Ricardo Rocha, repaso a su trayectoria de casi cincuenta años, sus entrevistas con figuras internacionales, los programas culturales que creó y los reconocimientos que recibió

Hace poco más de tres años tuve el enorme privilegio y honor de conversar con un amigo excepcional, una figura emblemática del periodismo mexicano y, sobre todo, un ser humano extraordinario.

No imaginaba que sería la última entrevista exclusiva que concedería en vida. El domingo cuatro de junio de dos mil veintitrés concluyó su vida terrenal a los setenta y tres años de edad. Mañana jueves cuatro de junio de dos mil veintiséis se cumplen tres años de su ausencia física, pero su recuerdo perdurará siempre.

A lo mero macho, Ricardo Rocha, dejó una huella imborrable que supo plasmar magistralmente dentro de los medios de comunicación, y de manera muy especial en la radio y la televisión mexicana. Sin lugar a dudas Ricardo Rocha fue y será considerado como uno de los pocos periodistas mexicanos que gozaba de absoluta credibilidad y respeto.

A base de un cotidiano esfuerzo, pasión y profesionalismo la gente le reconocía su total entrega a lo que más le gustaba hacer: el periodismo. A pesar de haber realizado los estudios de administración de empresas en su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, decidió dedicarse en cuerpo y alma a lo que ejerció brillantemente durante poco más de cuarenta y nueve años.

Orgulloso de sus raíces chilanga, nació en la Ciudad de México el veinte de febrero de mil novecientos cincuenta. La mayor parte de su niñez y adolescencia transcurrieron en una vivienda ubicada en la calle de Peluqueros, en pleno corazón del barrio bravo de Tepito, lo que le sirvió para conservar la sencillez y humildad que siempre lo caracterizó.

A lo largo de su vida y carrera, Ricardo Rocha se consolidó como uno de los periodistas que logró las mejores entrevistas con personalidades de todos los ámbitos: política, arte, literatura, cultura y empresa. Entre los entrevistados destacan el escritor Isaac Asimov, Ray Bradbury, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, María Félix La Doña, Mauricio Garcés, Juan Gabriel y su compadre José José, entre muchos otros, quienes expresaron su reconocimiento al profesionalismo de Rocha, basado en respeto y lealtad a su noble actividad.

Su inquebrantable tenacidad le permitió vencer los obstáculos que se le presentaron. A los dieciséis años, por iniciativa propia, llevaba café a los reporteros de la redacción de noticieros de Televisión Independiente de México Canal 8, mucho antes de su fusión con Telesistema Mexicano que dio origen a Televisa. Ganó la confianza de Paco Ignacio Taibo y de su gran amigo Rodolfo El Negro Guzmán, quienes lo encaminan hacia el futuro que años más tarde desarrollaría con tanto éxito.

En mil novecientos setenta y siete convenció a su patrón y amigo Emilio El Tigre Azcárraga para que le diera la oportunidad de abrir espacios a la cultura en el Canal 2 de Televisa, con la presencia de intelectuales y figuras de la música popular mexicana. Así nació el programa Para Gente Grande, que quedó en la historia de la televisión nacional.

Poco tiempo después lanzó el programa nocturno En Vivo, que obtuvo la admiración del conductor Raúl Velasco, quien lo reconocía cada viernes y madrugada de los sábados en la señal de Las Estrellas. Su labor periodística fue reconocida con numerosos galardones.

En mil novecientos noventa y uno recibió el Premio Nacional de Periodismo por una serie de reportajes de gran importancia para la historia televisiva, sobre la masacre de Aguas Blancas, los indígenas desplazados de Chiapas y los de la región de Acteal. Su hiperactividad no conocía límites: participó en Tele Fórmula y Radio Fórmula con dos noticieros y un programa de opinión, escribía una columna semanal en El Universal y dirigía la Agencia de Noticias Detrás de la Noticia, además de formar parte de la barra de opinión de ADN 40 de TV Azteca.

La vida de Ricardo Rocha es testimonio de una pasión incansable por la información, el respeto por la verdad y el compromiso con la cultura, valores que siguen inspirando a nuevas generaciones de comunicadores





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