El actor Richard Gere, que interpreta a un agente encubierto en la segunda temporada de una serie de Paramount+, arremete contra el presidente de Estados Unidos al que califica de mentiroso e incompetente, y vincula su estilo de gobierno con una versión moderna del Destino Manifiesto. Además, analiza el papel de la verdad en el siglo XXI y expresa esperanza en las elecciones de medio término.

El actor Richard Gere , conocido por su trabajo en filmes como Siempre a tu lado y Otoño en Nueva York, regresa a la pantalla en la segunda temporada de la serie de Paramount+ .

En ella interpreta a Bosko, un líder de operaciones encubiertas que debe navegar con habilidad entre las complejidades de la verdad y la manipulación. Gere describe a su personaje como alguien inteligente, científico y empírico, que busca la verdad y se comunica con destreza. Según el actor, Bosko comprende los traumas y dilemas psicológicos de sus subordinados, una cualidad que considera un ejemplo tanto dentro de la ficción como en el mundo real.

La serie, que se estrena el 21 de junio, parte de la premisa de que en el siglo XXI incluso la verdad simple está siendo corrompida, y que ser hábil con la información es una herramienta clave. Durante la promoción, Richard Gere no dudó en criticar abiertamente al presidente de Estados Unidos, al que tachó de "infectado con una enfermedad que lo hace mentir constantemente".

El actor calificó al mandatario de incompetente, sin empatía y como un "bully" Carente de inteligencia o estrategia. Para Gere, esta figura representa una versión moderna y global del "Destino Manifiesto", la ideología del siglo XIX que justificó la expansión territorial estadounidense bajo la creencia de un mandato divino. A su juicio, el治国方針 actual equivale a una forma de matonaje internacional, donde la potencia actúa sin freno.

Pese a su pesimismo, Gere ve un rayo de esperanza en las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos. Considera que el Congreso, una vez renovado, podrá imponer restricciones al presidente y frenar sus "peores impulsos". Hasta entonces, advierte, el país y el mundo seguirán enfrentándose a olas de locura política.

La serie, con su trama de espionaje y dilemas morales, refleja según el actor este contexto de crisis de verdad y autoridad, haciendo de Bosko un arquetipo Needed en tiempos de desconfianza institucional





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Richard Gere Paramount+ Bosko Donald Trump Destino Manifiesto Elecciones Estados Unidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘Avatar: The Last Airbender’: Actor del tío Iroh dice que ‘a Paramount no le interesa la marca y es una corporación malvada’Greg Baldwin lanzó durísimos comentarios contra Paramount

Read more »

Trump asegura que llamará a Netanyahu para que no devuelva el ataque a IránIrán lanzó este domingo al menos tres oleadas de proyectiles contra el norte de Israel, lo que provocó la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí.

Read more »

Trump termina antes de tiempo una entrevista con NBC e insulta a la presentadora (Video)El presidente interrumpió una tensa entrevista en el programa “Meet the Press” y decididó abandonar a la presentadora Kristen Welker tildándola de “deshonesta y estúpida”.

Read more »

'Lo siento, se acabó': Trump abandona entrevista tras confrontación con periodista de NBCEl republicano concedió una entrevista de casi una hora el viernes al programa 'Meet the Press' durante un viaje a Wisconsin.

Read more »