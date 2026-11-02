Riesgo Alto: SRE Prohíbe Viajes a Arabia Saudita por Ataques Hutíes y Drones

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México advierte no viajar a Arabia Saudita debido a ataques con drones hutíes que interrumpen el tráfico aéreo y elevan el riesgo regional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió una alerta oficial que desaconseja categóricamente todos los viajes a Arabia Saudita, incluyendo fines turísticos, recreativos y visitas a familiares. Esta medida de seguridad se implementa ante la escalada de la tensión en Medio Oriente y el nivel de riesgo extremadamente alto que caracteriza a la región en este momento crítico.

La directriz fue publicada por la Embajada de México en el reino saudita y aplica tanto para ciudadanos mexicanos que planean desplazarse hacia el país vecino, como para quienes ya se encuentran allí o hacen escalas de tránsito. El objetivo principal es proteger la integridad física de los viajeros frente a la inestabilidad geopolítica y los incidentes militares recientes documentados en la zona.

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Protocolos de Seguridad y Restricciones Legales

Para las personas que están actualmente en Arabia Saudita, las instrucciones dictadas por la Embajada exigen mantener un estado de alerta constante y adoptar precauciones extraordinarias. Se recomienda encarecidamente prestar atención inmediata a las alertas de emergencia que llegan a los teléfonos móviles, ya que estos mensajes suelen anticipar ataques inminentes. Ante cualquier señal de peligro, el protocolo indica buscar refugio en estructuras seguras, ya sea en el domicilio particular o en el lugar de trabajo, hasta que la amenaza pase.

Un punto crítico de seguridad se refiere al uso de teléfonos celulares y redes sociales. La Embajada advierte que está estrictamente prohibido compartir videos o fotografías de incidentes relacionados con el conflicto en cualquier plataforma digital. En Arabia Saudita, este acto constituye un delito severamente penalizado por la ley local. Grabar contenido desde ventanas privadas o espacios públicos y subirlo en línea puede acarrear consecuencias legales graves que van más allá de una simple advertencia de seguridad.

Los ciudadanos mexicanos deben monitorear activamente las cuentas oficiales de la Embajada para recibir información actualizada. Además, se solicita realizar el registro personal en el directorio diplomático utilizando el código QR incluido en el aviso oficial. Para situaciones de emergencia, la sede diplomática pone a disposición el número telefónico +966 55 753 9374. Las gestiones administrativas, como citas para renovar pasaportes, se atienden mediante los canales oficiales establecidos, aunque las causas exactas de la alerta no se detallan explícitamente en el comunicado.

Ataques con Drones e Impacto en el Tráfico Aéreo

La recomendación de la SRE responde directamente a la actividad bélica registrada este lunes en la región. Los hutíes de Yemen, un grupo armado afín a Irán, afirmaron haber lanzado dos ataques con drones contra el aeropuerto de Dammam, ubicado en el este de Arabia Saudita, en un periodo de 48 horas. Según confirmó la agencia AFP citando al portavoz militar hutí, Yahya Saree, estos ataques provocaron una interrupción significativa del tráfico aéreo en la zona estratégica del este del reino.

Yahya Saree también reivindicó otro ataque con dron dirigido contra un radar de alerta ubicado en el aeropuerto de Jizán, en el sur de Arabia Saudita. Mientras las autoridades sauditas mantienen silencio oficial sobre estos incidentes específicos, la coalición militar liderada por Arabia Saudita anunció que interceptó dos drones en la región de Riad. Estas acciones reflejan la intensificación del conflicto que se reanudó en julio tras cuatro años de calma relativa.

La situación humanitaria y militar se ha complicado desde septiembre, cuando el conflicto se intensificó notablemente. Los hutíes han multiplicado los ataques contra infraestructura crítica, incluyendo instalaciones petroleras y aeropuertos sauditas, mientras que la coalición liderada por el reino realiza bombardeos regulares contra posiciones hutíes en Yemen. El Ministerio de Salud hutí reportó que siete civiles resultaron heridos en bombardeos de la coalición contra el puerto de Hodeida y una compañía petrolera, evidenciando el costo humano del enfrentamiento.

Consecuencias Económicas y Negociaciones Geopolíticas

El escenario de inestabilidad ha generado una caída fuerte en los precios del petróleo este lunes, impulsada por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán retomen las conversaciones para poner fin al conflicto. Teherán ha indicado que existen consultas intensas y está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz en dos días, en lugar de los siete días inicialmente planteados, si se cumplen ciertas condiciones específicas. No obstante, las posturas diplomáticas entre ambas naciones siguen estando muy alejadas.

El impacto financiero se reflejó inmediatamente en los mercados globales. El barril de Brent registró una baja del 7,64 por ciento, cotizando a 104,77 dólares. Paralelamente, el crudo West Texas Intermediate (WTI) descendió un 7,36 por ciento, alcanzando los 96,46 dólares. Estos movimientos destacan la sensibilidad de los mercados energéticos a la amenaza directa sobre la infraestructura petrolera y las rutas de transporte marítimo en Medio Oriente.