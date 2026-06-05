Riesgo de cáncer de cuello uterino en mujeres con VIH en Puerto Rico

Una investigación liderada en Puerto Rico ha identificado que las mujeres que viven con VIH presentan un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino, además de enfrentar retrasos en diagnóstico y tratamiento.

Una investigación liderada en Puerto Rico ha identificado que las mujeres que viven con VIH presentan un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino , además de enfrentar retrasos en diagnóstico y tratamiento.

El estudio destaca las barreras del sistema de salud, el estigma y las desigualdades en el acceso como factores clave en la atención oncológica. El cáncer de cuello uterino sigue siendo un problema de salud pública a nivel global, ocupando el cuarto lugar en incidencia y mortalidad entre las mujeres en el mundo. En Puerto Rico, esta enfermedad representa el séptimo cáncer más diagnosticado en mujeres, con una incidencia superior a la de Estados Unidos.

La investigación destaca que el cáncer de cuello uterino es prevenible en gran medida gracias a la vacunación contra el virus del papiloma humano, la detección temprana y el tratamiento oportuno de lesiones precancerosas. Sin embargo, las desigualdades en acceso a salud, educación, vacunación y diagnóstico siguen determinando fuertes diferencias regionales en incidencia y mortalidad. Las mujeres que viven con VIH tienen hasta seis veces más riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino en comparación con la población general.

La terapia antirretroviral temprana reduce el riesgo, aunque no lo elimina por completo. Las barreras del sistema de salud, como la fragmentación del sistema de salud, la escasez de ginecólogos y las limitaciones del seguro médico, contribuyen a retrasos en diagnóstico y tratamiento. El estigma asociado al cáncer y a la salud ginecológica también es un obstáculo importante para las mujeres que buscan atención médica.

La investigación destaca la importancia de fortalecer la detección temprana, reducir barreras de acceso a especialistas, mejorar la educación en vacunación contra VPH y reducir el estigma en entornos clínicos para abordar este problema de salud pública





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