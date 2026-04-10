Riña en Cereso La Mesa de Tijuana Desencadena Operativo de Seguridad

Una riña entre internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) La Mesa, en Tijuana, Baja California, el jueves 9 de abril, provocó una fuerte movilización policial y el cierre de juzgados. El incidente se originó por una confrontación entre internos, lo que llevó a la intervención de custodios y un operativo preventivo. El director del penal informó que la situación fue controlada. El evento reaviva preocupaciones sobre la seguridad, especialmente tras un motín en 2008. Además, se reporta otro incidente de violencia en la ciudad.

Internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) La Mesa, ubicado en Tijuana , Baja California, protagonizaron una riña la tarde del jueves 9 de abril, lo que desencadenó un importante despliegue de seguridad. Este incidente provocó una intensa movilización policial, generando alarma entre los familiares de los reclusos y los comerciantes cercanos, así como el cierre temporal de los juzgados penales de la zona.

Tras el inicio del conflicto, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Policía Municipal, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tijuana se movilizaron rápidamente para asegurar el perímetro del penal y establecer un control de acceso, impidiendo el paso a las inmediaciones. La rápida respuesta de las autoridades buscó garantizar la seguridad y evitar que la situación se agravara, protegiendo tanto a los reclusos como a la población circundante. La presencia masiva de las fuerzas de seguridad generó preocupación y tensión entre los familiares de los internos, quienes acudieron al lugar en busca de información y noticias sobre la situación de sus seres queridos. Esta situación resaltó la preocupación constante sobre las condiciones de seguridad y la estabilidad en el centro penitenciario. \Según la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESISPE), la riña se originó a raíz de una confrontación entre tres internos en el patio del edificio 6, específicamente en la sección varonil. En este lugar se encontraban aproximadamente 80 reclusos, lo que contribuyó a generar un ambiente tenso y ruidoso en la zona. Los custodios penitenciarios intervinieron de inmediato, aplicando los protocolos de contención establecidos para controlar la situación y evitar una escalada de violencia. Simultáneamente, en el exterior del penal, se desplegó un operativo preventivo con el objetivo de mantener el orden y asegurar la seguridad, sin que fuera necesario, en un primer momento, el ingreso de fuerzas adicionales al interior del conflicto. El director del penal, Uriel Guerrero, informó que el incidente fue rápidamente controlado y que los internos involucrados fueron trasladados a sus respectivas áreas, donde se mantuvieron los protocolos de supervisión y seguridad reforzados. Además, se estableció un diálogo con la población interna para mediar y restablecer el orden dentro del centro penitenciario, buscando calmar los ánimos y prevenir futuros incidentes. Este evento trae a la memoria el motín ocurrido en septiembre de 2008, que duró dos días y lamentablemente dejó un saldo de 19 internos fallecidos y más de 30 heridos, un hecho que subraya la importancia de mantener la vigilancia y la aplicación de los protocolos de seguridad en el Cereso La Mesa. En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al entonces comisionado estatal del Sistema Penitenciario y a las autoridades competentes, instándolas a tomar acciones urgentes e inmediatas, aplicando los más altos estándares en materia de derechos humanos, para salvaguardar la dignidad humana y garantizar las necesidades básicas de la población penitenciaria. \Este incidente de violencia en el Cereso La Mesa se suma a una serie de eventos recientes que han afectado la seguridad en Tijuana. El pasado 5 de abril, un hombre identificado como Héctor González Acuña, de 34 años, fue abatido a balazos tras protagonizar una riña conyugal en la colonia Obrera, durante la cual había agredido con un arma blanca a su expareja y a un menor de edad. Según un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los agentes llegaron al lugar tras recibir un reporte sobre una persona agresiva. Al llegar, encontraron a una mujer con heridas en el cuello y los brazos, quien identificó al agresor, lo que puso de manifiesto la complejidad y la persistencia de la violencia en la ciudad. Estos hechos resaltan la necesidad de implementar medidas integrales para abordar la violencia en Tijuana, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la promoción de programas de prevención del delito y la atención a las causas subyacentes de la violencia





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