América y New York Red Bulls enfrentan sanciones tras una violenta riña. Conoce los detalles de la pelea y las expulsiones en el partido.

El Club América y el New York Red Bulls se enfrentaron a graves sanciones disciplinarias tras una violenta riña colectiva que mancharon la imagen del fútbol profesional en un partido amistoso disputado en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Aunque el resultado final fue una derrota 1-0 para Las Águilas, las imágenes virales del enfrentamiento físico entre jugadores de ambos equipos han generado un escándalo internacional. La incidente ocurrió durante la noche del sábado, interrumpiendo el flujo deportivo y marcando un momento devergüenza para los futbolistas involucrados.

Detalles de la Riña Masiva en Nueva Jersey

La reyerta comenzó a falta de poco más de cinco minutos para el final del segundo tiempo, específicamente cuando el reloj marcaba 83 minutos con 57 segundos. La confrontación estalló en una esquina del campo cerca de la portería local, provocada por un centro del colombiano Miguel Borja que fue desviado y donde se disputaba un saque de córner. En ese instante, mientras el jugador sudamericano intentaba reincorporarse, se desataron golpes, patadas y puñetazos de manera casi inmediata, extendiéndose la pelea por más de dos minutos hacia el fondo de la portería.

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El portero Rodolfo Cota fue una de las figuras clave al intervenir para sujetar a un jugador de los Red Bulls y calmar los ánimos, pero no pudo detener la escalada de violencia por sí solo. Jhovani Valle, quien es canterano del club, contribuyó a avivar el conflicto al no intentar separar a sus compañeros. En medio del caos, algunos aficionados desde las tribunas lanzaron latas y vasos con cerveza hacia el campo, aumentando el riesgo para los atletas y el cuerpo arbitral presente en el estadio.

Posiciones y Consecuencias Disciplinarias

El árbitro del partido determinó la expulsión de tres futbolistas de cada bando debido a su participación directa e indirecta en la alteración del orden. El árbitro mostró un total de seis tarjetas rojas, lo que obligó a ambos clubes a finalizar el encuentro con ocho jugadores en la cancha. Entre los involucrados estuvieron Emilio Lara, quien defendió a Adrián Fernández; Dagoberto Espinoza y Ramón Juárez, quienes recibieron golpes de Andy Rojas, y varios jugadores que salieron de las bancas para liberar a sus compañeros.

El único gol del partido fue marcado por el argentino Nehuén Benedetti al minuto 60, en un trámite deportivo que careció de emociones hasta el tramo final. Tras la conclusión del encuentro con el 1-0 a favor de los locales, el anotador y sus compañeros, el canadiense Marshall-Rutty y el costarricense Andy Rojas, se dirigieron directamente a los vestuarios. Se prevé que las autoridades aplicarán sanciones severas a cada equipo por la gravedad de los hechos ocurridos fuera del juego reglamentario.

Impacto en la Imagen del Club América

Esta situación representa un golpe significativo para la reputación institucional del Club América, especialmente en un contexto donde la disciplina de sus jugadores es vigilada estrechamente. La presencia de figuras como el piloto de carreras mexicano Patricio O'Ward, mencionado en el contexto de entregarse un diploma, contrasta con la conducta violenta demostrada en el terreno de juego, resaltando la disonancia entre el éxito deportivo y la falta de control emocional.

Los analistas y seguidores del deporte están esperando las decisiones oficiales de las ligas involucradas respecto a las suspensiones y multas. La duración de la pelea, que superó los dos minutos, ha sido calificada como una de las más vergonzosas en la historia reciente del fútbol profesional, y las consecuencias económicas y deportivas podrían extenderse más allá de este único partido amistoso disputado en territorio estadounidense.