Ritual para atraer la abundancia en la Luna Nueva

Este viernes 15 de mayo la Luna Nueva no llega sola, pues este astro se posicionará en el signo de Tauro, un movimiento poco común pero que será muy efectivo para materializar la abundancia que tanto deseas. Durante mayo y lo que dure esta fase lunar es importante que hagas este ritual para atraer la abundancia en tu vida.

Estamos a tan solo unas horas de que un nuevo fenómeno astrológico se presente en nuestra vida, pues este 15 de mayo habrá Luna Nueva , pero no es cualquier fase, pues si deseas atraer el dinero y la abundancia a tu vida en estos días, podrás aprovechar para hacer un ritual muy sencillo pero eficaz para que el dinero nunca falte en tu vida y tan solo necesitarás una vela verde.

Este viernes 15 de mayo la Luna Nueva no llega sola, pues este astro se posicionará en el signo de Tauro, un movimiento poco común pero que será muy efectivo para materializar la abundancia que tanto deseas, y es que en estos momentos la estabilidad en todo lo que tenga que ver con el dinero, así como la consolidación de aquel negocio que tanto deseas o las firmas de contratos se darán con gran facilidad y todo estará a tu favor





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