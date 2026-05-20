Rivalidad en Telra Realty: Zaga Tawil es detenido en EE. UU. y podrían ser exigidas sus declaraciones

Dos años después, un arresto en Estados Unidos revivió un caso de corrupción y desfalco en el que participaron Zaga Tawil y David Penchyna. Ahora, autoridades analizan mecanismos para solicitar su extradición y seguir con el proceso penal abierto contra este empresario.

El empresario Rafael Zaga Tawil, detenido en Estados Unidos a raíz de las investigações sobre Telra Realty, un caso de desfalco en contra de Infonavit que involucra también a David Penchyna, exdirector del Instituto.

El arresto sigue teniendo relevancia en las investigaciones debido a que Zaga Tawil es requerido por autoridades mexicanas por operaciones con recursos ilícitos. Fuentes cercanas al caso esperan que colabore con las autoridades mexicanas aportando información sobre la autorización y destino de los recursos dados por Infonavit a Telra Realty





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