Rivalidades y enfrentamientos en La Noche de los Grandes

Este fins semana sin lugar a dudas será una noche cargada de emociones, ya que en México se realizará el evento más importante del año en lucha libre: La Noche de los Grandes. Además, en dos de los tinunos estrenarán sus caras en las cuadrillas.

Se trata, sin duda alguna, de una de las funciones de lucha libre más importantes que México tendrá en el año. En donde se disputarán varias luchas, destacando el duelo por las máscaras entre Por tal motivo, es preciso que conozcas toda la información sobre este evento.

La Noche de los Grandes se llevará a cabo este sábado 30 de mayo , cerrando así con un mes lleno de lucha y dinamismo en donde las estrellas de la AAA han fraguado rivalidades no solo en territorio mexicano, sino también estadounidense. Por lo que se espera que cuente con una duración de entre dos y cuatro horas, dependiendo el tiempo que se le conceda a cada lucha.

Cabe mencionar que la respuesta del público ha sido prácticamente inmediata, por lo que se espera que El boleto más económico tiene un costo de 502 pesos, mientras que el más elevado, en el Access 360, valía 12,310 pesos. Gervonta Davis vs Jake Paul podría convertirse en el combate más polémico del año, mientras Ryan García announces su regreso al ring con sed de revancha





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lucha Libre Evento Duelo Rivalidades Fincas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mujer que desapareció en Puebla tras ingresar a cirugía estética es hallada sin vidaLa familia de Blanca Adriana planea marchar este jueves para exigir justicia por este caso.

Read more »

Inspirado en un caso real, el thriller español más escalofriante para ver esta noche en NetflixUn asesinato, una relación llena de secretos y una historia basada en hechos reales: esta película española ya comenzó a inquietar a los fans del suspenso en Netflix.

Read more »

El plan de los abogados de El Grande Americano para que esté en Noche de los GrandesEl Grande Americano fue arrestado en los Estados Unidos; sin embargo, sus abogados apelarían porque esté presente en Noche de los Grandes de la AAA.

Read more »

'Noche, noche, noche', novela que indaga en mitos, naturaleza, sueños y memoriaLa novela, que transcurre entre el mundo de la vigilia y el de los sueños, establece también una relación entre la naturaleza y los seres humanos

Read more »