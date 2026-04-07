River Plate busca a Ángel Correa: Tigres podría perder a su figura

River Plate muestra interés en Ángel Correa, figura de Tigres y campeón del Mundo con Argentina, para reforzar su delantera. La operación presenta desafíos económicos y contractuales.

River Plate muestra interés en Ángel Correa , figura destacada de Tigres y campeón del mundo con la Selección Argentina . Los rumores provenientes del fútbol argentino indican que los Millonarios han puesto sus ojos en el exjugador del Atlético de Madrid para reforzar su delantera. La dirigencia de River Plate , en un movimiento silencioso pero firme, ya ha iniciado sondeos por el delantero argentino, buscando conocer las condiciones de una eventual negociación.

A pesar de que aún no existen ofertas formales, el interés es palpable y responde a la necesidad del club de incorporar jugadores de jerarquía de cara a los desafíos que enfrentará en la segunda mitad del año. La posible llegada de Correa a River Plate representa un golpe importante en el mercado de pases, generando expectativas entre los aficionados y analistas deportivos. \Ángel Correa llegó a Tigres en el verano de 2025, proveniente del Atlético de Madrid, y desde entonces se ha convertido en una pieza fundamental del equipo. Con un contrato vigente hasta junio de 2030, el jugador ha demostrado su valía en la Liga MX, acumulando más de 40 partidos oficiales, con un promedio cercano a los 20 goles y múltiples asistencias. Estos números respaldan su condición de figura y lo posicionan como un activo valioso para el club. El interés de River Plate se enmarca en una planificación anticipada, donde el cuerpo técnico busca reforzar el plantel con futbolistas de experiencia internacional y recorrido en selecciones nacionales, especialmente considerando el regreso del club a competencias continentales de alto nivel. Correa, con su talento, versatilidad ofensiva y un impresionante palmarés que incluye títulos locales, internacionales y la Copa del Mundo, encaja perfectamente en los requisitos del club.\Sin embargo, la operación presenta desafíos significativos. Tigres no tiene urgencia por vender al jugador y su valor de mercado, estimado en alrededor de 9 millones de euros según estimaciones internacionales, sumado a un salario elevado para los estándares del fútbol sudamericano, dificulta la negociación. Además, la duración de su contrato le otorga al club mexicano una posición negociadora sólida. Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales del entorno del jugador que confirmen o desmientan el interés. El tema se maneja con cautela, conscientes de que, de concretarse, se trataría de una de las negociaciones más resonantes del próximo mercado de pases. La información revelada por Germán Balcarce posiciona a Correa como uno de los grandes protagonistas del escenario de pases que se avecina en el fútbol argentino y continental, con la posible y repentina salida de este gran jugador. El futuro de Correa en el fútbol genera expectación, pues las negociaciones y la disposición de los clubes serán clave para definir el destino del talentoso jugador argentino





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