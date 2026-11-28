Una pareja y un menor hurtaron ornamentos florales y bases metálicas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Río Blanco, causando indignación en la comunidad católica local.

Un grupo delictivo integrado por dos adultos y un menor robó arreglos florales y bases metálicas dentro de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús ubicada en el municipio de Río Blanco. La sustracción de estos ornamentos, que estaban destinados a decorar los altares para las celebraciones litúrgicas de este sábado, se llevó a cabo en las horas tempranas de la madrugada. Fieles de la comunidad expresaron su profunda consternación al enterarse de que ladrones aprovecharon la noche para dañar el templo y su patrimonio.

El Robo de Ornamentos Litúrgicos

Las autoridades de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús informaron del incidente a través de su página oficial en la red social Facebook. El report oficial detalla que al filo de las 04:31 horas de este sábado, un grupo de tres individuos saltó la reja del atrio para acceder al interior del lugar. En ese momento, el sacristán se encontraba preparando los arreglos florales que utilizarían para las misas programadas para el día siguiente.

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Los ladrones lograron sustraer no solo los arreglos vegetales, sino también las bases metálicas que sustentaban las decoraciones. Este material estaba diseñado específicamente para realzar la belleza del espacio sagrado durante los servicios religiosos de la jornada. La sustracción dejó al templo sin la ornamentación prevista, afectando la preparación espiritual y estética de la comunidad para la celebración.

Víctimas, Testigos y Acciones Legales

Las cámaras de vigilancia de circuito cerrado registraron la entrada y salida del grupo delictivo. Los videos muestran a las personas llegando a pie y, tras completar el robo, tomando el camino hacia los paseos de Tenango. Sin embargo, el análisis de las grabaciones no permitió identificar a los sospechosos debido a que se cubrieron el rostro durante los hechos.

Los feligreses y católicos condenaron firmemente estos hechos, calificándolos de inauditos y una grave pérdida de los valores cristianos y universales. La comunidad expresó su dolor al ver cómo individuos sin escrúpulos atacan un lugar de oración y roban elementos esenciales para la fe. La indignación se extiende por la vulnerabilidad de un espacio que debería ser sagrado y protegido.

Impacto en la Comunidad y Seguridad

El evento ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los fieles de la zona. Se teme que la inseguridad esté afectando directamente las actividades religiosas y la paz de los vecinos. La comunidad espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto para prevenir futuros ataques al templo.

A pesar de las dificultades para identificar a los culpados, la comunidad mantiene su solidaridad y ofrece apoyo a las autoridades. Se insta a la población a estar alerta y reportar cualquier actividad sospechosa cerca de lugares sagrados. La justicia pide ayuda para esclarecer los hechos y recuperar el material robado o sancionar a los responsables de este delito contra la fe y la propiedad.