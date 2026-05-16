Robert Lewandowski anuncia que deja al Barcelona con la sensación de que la misión está cumplida

Robert Lewandowski, delantero polaco en su última temporada en el FC Barcelona, ha anunciado su salida del club con una emotiva carta de despedida en redes sociales. Durante su paso por el club, Lewandowski conquistó siete títulos y dejó una gran huella en los Clásicos ante el Real Madrid

Robert Lewandowski anunció que deja al Barcelona 'con la sensación de que la misión está cumplida'. Tras cuatro años llenos de retos, esfuerzo y momentos inolvidables, ha llegado el momento de seguir adelante.

Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión. Has sido cuatro temporadas intensas, en las que conseguimos tres campeonatos y devolvimos al Barça al lugar que merece. Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí de la afición desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Gracias a todos los que formaron parte de esta maravillosa etap





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