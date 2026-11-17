Amazon MGM confirma a Robert Pattinson como el séptimo actor en interpretar a James Bond, liderado por Denis Villeneuve para una nueva era de espionaje.

Las redes sociales oficiales de James Bond publicaron un video de veintiségundos que confirmó la identidad del nuevo agente 007: el actor británico Robert Pattinson. De manera simultánea, Prime Video compartió una imagen con el texto Su nombre es Pattinson. Robert Pattinson, iniciando una nueva era para la franquicia bajo el control de Amazon MGM.

Pattinson asume el legado histórico de 007

Robert Pattinson será el séptimo actor en interpretar al famoso espía de Ian Fleming y el primero desde que Amazon MGM asumió el control de la saga. Su llegada ocurre cinco años después de Sin tiempo para morir, película que concluyó con la muerte del agente 007 y con la participación estelar de Daniel Craig. En esta nueva entrega, el espía renacerá bajo la dirección de Denis Villeneuve, quien ha expresado su entusiasmo por trabajar con el talentoso reparto.

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Reacciones oficiales y declaracion

El actor británico publicó un comunicado difundido ayer donde expresó que James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que recibir este papel es el honor de toda una vida. Robert Pattinson afirmó que decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto, destacando su entusiasmo por la colaboración y el trabajo futuro con el equipo.

Expectativas de la propiedad intelectual

La Ian Flaming Estate y la Ian Fleming Publications emitieron declaraciones oficiales saludando la elección del actor. La entidad citó una reflexión del propio Bond al final de Moonraker sobre asumir el papel del hombre duro y curtido, expresando su ilusión por ver a Pattinson asumir esa silueta. La propiedad intelectual deseó la mejor de las suertes y anticipa con impaciencia el lanzamiento de Bond 26.

Criterios de elección y competencia

Dennis Villeneuve reconoció que elegir al sucesor de Daniel Craig no fue una decisión fácil debido al talento extraordinario presente. El director afirmó que Robert Pattinson tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo, citando filtraciones sobre pruebas de cámara de otros actores como Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor y Callum Turner.

Legado de actores previos y futuro

La franquicia ha tenido actores legendarios en sus cuarenta años de historia, desde Sean Connery hasta Daniel Craig, quien dejó el rol hace cinco años. Robert Pattinson, conocido por sus papeles en La Odisea y The Batman, representa una apuesta por generaciones más jóvenes en Hollywood. La industria observa con atención cómo este nuevo comienzo redefine la identidad del icónico agente secreto.