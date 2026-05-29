Roberto Borge Angulo: absuelto de delincuencia organizada, pero continúa proceso por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo fue absuelto del cargo de delincuencia organizada, pero seguirá bajo prisión domiciliaria por presunto lavado de dinero. La FGR no acreditó su responsabilidad en el primer ilícito, pero el caso por lavado continúa. Borge podría abandonar el Ceferepsi en los próximos días.

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, recibió una noticia favorable en su proceso judicial al ser absuelto del delito de delincuencia organizada . Sin embargo, su situación legal sigue siendo compleja, ya que continuará sujeto al proceso por presunto lavado de dinero , una causa penal que mantiene la medida cautelar de prisión domiciliaria .

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no acreditó la responsabilidad de Borge en el ilícito de delincuencia organizada, lo que permitió que el exmandatario pudiera abandonar en los próximos días el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos, donde permanece recluido desde enero de 2018. No obstante, la sombra del lavado de dinero sigue pesando sobre él, y deberá enfrentar ese proceso bajo arresto domiciliario, una medida que restringe su libertad pero le permite estar en su hogar bajo vigilancia.

La acusación de la FGR sostiene que Borge se aprovechó de su cargo como gobernador para rematar a amigos y familiares 22 predios ubicados en las reservas naturales de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. Estas transacciones, realizadas durante su mandato, habrían ocasionado un quebranto de 900 millones 99 mil 418.77 pesos a las arcas de Quintana Roo, según los cálculos de las autoridades.

El caso ha sido seguido de cerca por la opinión pública, ya que involucra la venta de terrenos públicos a precios subvaluados, presuntamente para beneficiar a un círculo cercano al exgobernador. La defensa de Borge ha argumentado que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación de lavado de dinero, pero la FGR continúa investigando los movimientos financieros y las transacciones inmobiliarias que ocurrieron durante su administración.

La historia judicial de Roberto Borge Angulo está marcada por un intento de fuga. El 4 de junio de 2017, fue detenido en el Aeropuerto de Tocumen, Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a París, Francia. Esa detención fue el resultado de una orden de captura internacional emitida por las autoridades mexicanas, que lo señalaban como responsable de diversos delitos.

Tras su captura, fue extraditado a México y recluido en el Ceferepsi, donde permaneció durante más de cinco años. La tarde del 5 de enero de 2018, ingresó a ese centro penitenciario, un establecimiento especializado en la rehabilitación de personas con trastornos psicosociales. Durante su estancia, su salud física y mental fue motivo de preocupación para sus abogados, quienes solicitaron en varias ocasiones un cambio de medida cautelar.

Finalmente, la absolución del cargo de delincuencia organizada abrió la puerta para que Borge pudiera salir del Ceferepsi, aunque bajo estrictas condiciones. El caso también tuvo repercusiones políticas. El 8 de junio de 2017, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) determinó por unanimidad expulsar a Roberto Borge Angulo de sus filas. Esta decisión se tomó como una medida para deslindar al partido de las acusaciones de corrupción que pesaban sobre el exgobernador.

Desde entonces, Borge ha quedado marginado de la vida política, aunque sigue siendo una figura polémica en Quintana Roo, donde su gestión es recordada por escándalos de corrupción y malos manejos. La población local espera que el proceso por lavado de dinero concluya con una sentencia que aclare la verdad sobre los hechos y restituya en parte el daño causado a las finanzas estatales.

Mientras tanto, el exgobernador deberá cumplir con la prisión domiciliaria, un régimen que le impide salir de su domicilio sin autorización judicial, pero que le permite evitar el encierro en una prisión federal. En resumen, la situación de Roberto Borge Angulo es un reflejo de la complejidad del sistema judicial mexicano, donde las absoluciones parciales no implican necesariamente el fin de los problemas legales. El exgobernador, absuelto de un cargo grave, aún debe responder por otro de igual relevancia.

Su caso continuará siendo seguido por los medios y la ciudadanía, especialmente en Quintana Roo, donde el impacto económico de sus presuntos actos ilegales sigue latente. La salida del Ceferepsi representa un alivio para Borge y su familia, pero el proceso por lavado de dinero mantiene la incertidumbre sobre su futuro. La justicia mexicana tendrá la última palabra, y mientras tanto, la sociedad observa atentamente cada nuevo desarrollo





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