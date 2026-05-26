El exfutbolista Roberto Carlos ha sido nombrado entrenador y avalista oficial de KFC para validar la calidad de sus piezas de pollo frito, en una campaña que juega con su legendaria potencia en la pierna izquierda.

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos , legendario por su potente pierna izquierda y sus icónicos disparos, ha regresado al foco público con una misión insólita: certificar la calidad de las " mejores piernas " del planeta, pero esta vez no hablamos de extremidades deportivas, sino de un producto culinario.

La cadena internacional de restaurantes KFC ha designado al exjugador como su "entrenador" y avalista oficial para supervisar y validar que sus piezas de pollo frito cumplan con el estándar de crujiente y sabor que él mismo exige. Esta colaboración ha generado revuelo en redes sociales y medios, donde se bromea sobre la comparación entre la potencia de su célebre pierna izquierda, capaz de desafiar las leyes de la física en su gol de tiro libre contra Francia en 1997, y la calidad de las "piernas" de pollo.

Roberto Carlos, que Participa en la campaña llamada "Certificación de las Mejores Piernas", actúa como la máxima autoridad para aprobar que cada pieza ofrezca el alto rendimiento crujiente que los fanáticos esperan, dejando claro que el campeonato del sabor ya le pertenece a la marca. Su reaparición ha evocado la nostalgia por la época dorada del fútbol, pero ahora la conversación gira en torno a una conclusión divertida: las mejores piernas del mundo están fuera del césped, se preparan con una receta secreta y llevan el sello de aprobación del futbolista más exigente en la materia.

Este curioso fenómeno publicitario demuestra cómo las figuras del deporte siguen siendo influyentes even después de su retiro, prestando su imagen a productos cotidianos y generando un impacto cultural que trasciende el balón. La campaña no solo promociona un alimento, sino que juega con la memoria colectiva de los aficionados, creando un puente entre la leyenda futbolística y la experiencia gastronómica.

Se espera que esta iniciativa impulse las ventas de KFC durante el próximo verano, aprovechando la credibilidad y el carisma de uno de los deportistas más reconocidos globalmente





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