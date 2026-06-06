Roberto Montenegro: Un pionero olvidado del muralismo mexicano

La exposición en el Palacio de Bellas Artes reivindica el lugar de Roberto Montenegro, un pintor jalisciense que fue pionero en el muralismo mexicano y cuya identidad como hombre homosexual ha sido ignorada durante mucho tiempo.

El Palacio de Bellas Artes en México se ha convertido en un sitio de peregrinaje para amantes del arte mexicano, donde se pueden admirar las obras de los llamados 'Tres Grandes': Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Sin embargo, una nueva exposición reivindica el lugar de Roberto Montenegro, un pintor jalisciense que fue pionero en el muralismo mexicano y cuya identidad como hombre homosexual ha sido ignorada durante mucho tiempo. La exposición, que forma parte de un programa expositivo que busca reexaminar el acervo del Palacio, presenta la trayectoria de Montenegro desde dos perspectivas: su experimentación vanguardista y su identidad como hombre homosexual.

A través de retratos de sus colegas y amigos más allegados, se pueden ver guiños a su identidad y se puede entender su sensibilidad para mirar hacia los márgenes. La exposición también homenajea su impronta en la historia del Palacio de Bellas Artes, donde inauguró el primer Museo de Arte Popular en 1934. Esta muestra llega en el momento idóneo para celebrar el mes del orgullo y mostrar a los aficionados mundialistas esta otra identidad mexicana





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