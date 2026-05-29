Roberto Montes habla sobre la fortaleza defensiva del combinado nacional mexicano

El defensor del combinado nacional mexicano, Roberto Montes, habló sobre la fortaleza defensiva que ha construido el equipo en la zaga central, especialmente gracias a la dupla mexicana de defensores.

El defensor del combinado nacional mexicano , Roberto Montes , habló sobre la fortaleza defensiva que ha construido el equipo, especialmente gracias a la dupla mexicana de defensores que se ha consolidado como la titular en la zaga central.

Montes resaltó la confianza que ambos han generado dentro del terreno de juego gracias a la continuidad y los buenos resultados defensivos que ha tenido el equipo en los últimos partidos. El jugador del combinado nacional destacó que la dupla ha reafirmado que han hecho las cosas bien juntos, con muchas porterías a cero, lo que les brinda confianza en los dos.

También expresó que espera que su compañero de equipo haya dicho lo mismo de él, ya que es capitán en Italia y sigue creciendo. Además, Montes habló sobre la ventaja que podría representar disputar la final de la Copa Mundial en el Estadio Ciudad de México, ya que el equipo ha tenido un buen momento en el fútbol europeo.

El defensor también destacó el crecimiento del joven jugador, quien es un gran talento que pocas veces se da, y expresó que hay que aprovecharlo ya que es mexicano. Finalmente, Montes señaló que el equipo está en un buen momento y que la dupla de defensores es clave para su éxito en la Copa Mundial





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