Roberto Sánchez anuncia apertura de juicio oral por presunta falsedad en financiación electoral

El candidato presidencial Roberto Sánchez comunica la apertura de un juicio oral tras 15 horas de audiencia, mientras la Fiscalía pide cinco años y cuatro meses de prisión por supuesta desviación de fondos de Juntos por el Perú. La defensa apela la decisión del juzgado de Lima, que ha generado controversia sobre la celeridad del proceso judicial en el contexto de la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez , que este domingo enfrenta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú contra la derechista Keiko Fujimori, ha anunciado que un juez ha ordenado la apertura de un juicio oral en su contra por presunta falsedad en la información sobre aportes y financiación de su partido entre 2018 y 2020.

Sánchez comunicó la decisión a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que manifestó que "no creo en las casualidades" y acusó a sus detractores de intentar frenar una candidatura que ha generado una "ola de esperanza" en el país. Según sus palabras, "después de 15 horas de audiencia en apenas dos días, un juez anunció que mi caso irá a juicio oral", y añadió que ni él ni sus abogados conocen todavía los fundamentos de la resolución, lo que eleva la incertidumbre sobre el proceso judicial que se avecina.

La resolución fue emitida por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, bajo la autoridad del juez Adolfo Farfán, quien declaró concluida la etapa intermedia del caso, aunque la decisión aún no es definitiva porque ha sido apelada por la defensa de Sánchez. El magistrado señaló que, pese a la brevedad del fallo -"15 minutos para decidir después de 15 horas de audiencia"- se reprogramaron audiencias de otros ciudadanos que también esperan justicia, lo que ha generado críticas sobre la celeridad y la transparencia del procedimiento.

La fiscalía peruana solicita una condena de cinco años y cuatro meses de prisión, alegando que Sánchez y varios colaboradores, incluido su hermano William, habrían desviado aproximadamente 280.000 soles (alrededor de 58.650 dólares) de fondos de financiación electoral del partido Juntos por el Perú a cuentas personales, configurando los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes. Sánchez, quien representa al expresidente encarcelado Pedro Castillo, rechaza enérgicamente las acusaciones y asegura que su actuación ha sido "legal y correcta" tras rendir cuentas ante los organismos electorales.

El candidato también resaltó que la medida judicial forma parte de una estrategia para desacreditar a una candidatura que, según él, está ganando el apoyo popular. El juicio oral, que será revisado por un tribunal superior tras la apelación, se convertirá en uno de los elementos más críticos del panorama político justo antes de la segunda vuelta electoral, en la que Sánchez buscará superar a Keiko Fujimori y a la hija del exmandatario Alberto Fujimori.

La situación pone de relieve la profunda polarización del país y el desafío que enfrenta el sistema judicial para equilibrar la persecución penal con la garantía de un proceso electoral justo y transparente. (EFE





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