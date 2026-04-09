Roberto Velasco Inicia Gestión con Llamadas Estratégicas: Fortaleciendo Vínculos con Brasil, Guatemala y Uruguay

El recién nombrado secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, comenzó su gestión con una serie de llamadas de trabajo con sus homólogos de Brasil, Guatemala y Uruguay, con el objetivo de reforzar lazos estratégicos en la región y promover la cooperación bilateral.

Tras ser confirmado por el Senado como secretario de Relaciones Exteriores , Roberto Velasco inició su gestión con una serie de llamadas de trabajo con sus contrapartes de Brasil , Guatemala y Uruguay , marcando el comienzo de una etapa enfocada en fortalecer los lazos estratégicos en la región. El objetivo principal de estas primeras comunicaciones fue consolidar la cooperación bilateral y sentar las bases para futuras reuniones de alto nivel.

En su primera llamada, Velasco dialogó con el canciller de Brasil, Mauro Vieira. La conversación giró en torno a la solidez de la relación bilateral existente, y ambos cancilleres acordaron la celebración de un próximo encuentro en Brasil. Esta reunión, según lo acordado, servirá como parte de la preparación para un encuentro entre los presidentes de ambos países, lo que demuestra la importancia que se le da a la profundización de la relación. Durante la conversación, además de abordar temas políticos y de cooperación, ambos diplomáticos destacaron los fuertes lazos culturales que unen a Brasil y México, haciendo referencia a su pasión compartida por el fútbol y la experiencia de convivir durante los torneos mundialistas. Este elemento cultural subraya la conexión más allá de lo meramente diplomático, enriqueciendo la relación y fortaleciendo lazos de entendimiento mutuo.\La siguiente llamada de Velasco fue con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez. Durante esta conversación, se enfatizaron los intereses comunes y la estrecha cooperación que existe entre ambas naciones. La cancillería guatemalteca informó que tanto Velasco como Martínez coincidieron en la necesidad de dinamizar la relación bilateral, mediante la profundización del diálogo político. El objetivo es avanzar en los temas prioritarios de la agenda compartida, buscando el beneficio mutuo de ambas sociedades. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), destacó que la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo se mantiene firme y cercana. Se resaltó que Guatemala es un socio estratégico fundamental para México, no solo por la frontera compartida, sino también por una agenda de cooperación que genera beneficios significativos para ambos países. Este reconocimiento subraya la importancia de la colaboración en áreas clave como el comercio, la seguridad y el desarrollo social, reflejando el compromiso de fortalecer lazos en todos los ámbitos.\Finalmente, Velasco se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Mario Lubetkin. En esta conversación, el secretario mexicano reiteró el apoyo de México a la presidencia uruguaya en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). También se hizo hincapié en la cercanía que caracteriza la relación bilateral entre México y Uruguay. La SRE, al relatar esta conversación, afirmó que ambos cancilleres coincidieron en que la relación entre México y Uruguay va más allá de la diplomacia formal, manifestando una genuina amistad. Este énfasis en la amistad y el entendimiento mutuo refuerza la idea de una colaboración basada en la confianza y el respeto, propiciando un ambiente favorable para la cooperación en diversos ámbitos. Estas primeras llamadas de Velasco evidencian una clara estrategia de fortalecer la diplomacia en la región, enfocándose en la cooperación bilateral y la promoción de intereses comunes para el beneficio de todos los países involucrados, consolidando así la presencia e influencia de México en el ámbito internacional





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