Roberto Velasco Inicia Trámite de Ratificación Como Titular de la SRE

Roberto Velasco se reúne con la JUCOPO del Senado para iniciar el proceso de ratificación como nuevo Secretario de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente.

Roberto Velasco se reunió este martes con la Junta de Coordinación Política ( JUCOPO ) del Senado de la República, marcando el primer paso en su camino hacia la ratificación como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ). Esta designación se produce en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien presentó su renuncia el miércoles pasado, aduciendo motivos de salud.

El encuentro fue confirmado por Ignacio Mier Velazco, presidente de la JUCOPO, a través de un mensaje en la plataforma X. En este mensaje, Mier Velazco expresó el agrado del Senado al recibir a Velasco, quien fue designado para el cargo por la Presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, también se pronunció sobre el nombramiento, destacando que la Cámara de Senadoras y Senadores analizará y ejercerá su facultad exclusiva para determinar la ratificación de Velasco. Se espera que este proceso se lleve a cabo con el debido rigor, conforme a los procedimientos establecidos por el reglamento interno del Senado.\Tras la reunión inicial, el Senado ahora determinará la ruta específica que seguirá el proceso de ratificación. De acuerdo con el reglamento, Roberto Velasco deberá comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta comparecencia está prevista para el jueves, lo que representa un paso crucial en el proceso. Durante esta comparecencia, Velasco tendrá la oportunidad de presentar sus planes y perspectivas para la SRE, respondiendo a las preguntas de los senadores y senadoras. La comisión analizará la información proporcionada y emitirá una opinión al respecto. Posteriormente, el pleno del Senado podría someter a votación el nombramiento de Velasco en la sesión del martes 14 de abril, si se cumplen todos los requisitos y se considera oportuno. La ratificación del nombramiento requerirá el voto favorable de la mayoría de los senadores presentes en la sesión plenaria. Este proceso demuestra la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la designación de altos funcionarios públicos. La expectativa es alta, y se espera que el proceso se desarrolle de manera fluida y eficiente, respetando los tiempos y procedimientos establecidos.\La designación de Roberto Velasco como titular de la SRE representa un momento significativo en la política exterior de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores desempeña un papel fundamental en la conducción de las relaciones diplomáticas del país, la promoción de sus intereses en el ámbito internacional y la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero. La llegada de Velasco al cargo, sujeta a la ratificación senatorial, abre una nueva etapa en la política exterior mexicana. La atención se centra ahora en las prioridades y enfoques que Velasco implementará, así como en su capacidad para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten en el escenario global. La agenda de la SRE es amplia y compleja, e incluye temas como la defensa de los derechos humanos, la promoción del comercio y la inversión, la cooperación internacional, la seguridad y la migración. El éxito de Velasco en este cargo dependerá de su capacidad para liderar un equipo competente y dedicado, así como de su habilidad para construir consensos y establecer relaciones sólidas con otros países. La cobertura mediática y el escrutinio público jugarán un papel importante en este proceso, asegurando que la gestión de Velasco se ajuste a los principios de transparencia y rendición de cuentas





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roberto Velasco SRE Senado Ratificación Relaciones Exteriores JUCOPO Claudia Sheinbaum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Senado alista ratificación de Roberto Velasco como titular de Relaciones ExterioresRevista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan.

Read more »

Roberto Velasco sostiene reunión clave antes de su ratificación al frente de la SREEl nombramiento de Velasco Álvarez como nuevo titular de la Cancillería será uno de los temas de la agenda legislativa en el Senado

Read more »

Roberto Velasco toma control de la Cancillería antes de su ratificaciónEncabeza reunión interna

Read more »

Roberto Velasco Álvarez: el joven canciller frente a la tormenta TrumpSu trayectoria es sólida. Desde la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal hasta la Secretaría de Economía, pasando por la alcaldía Miguel Hidalgo, Velasco ha buscado siempre estar donde se toman grandes decisiones

Read more »

Roberto Velasco sostiene diálogo con directivos de la Cancillería en el SenadoEl secretario designado de la SRE, Roberto Velasco, dialogó con directivos de la Cancillería en el Senado. Se revisaron avances de cada área y se recordó la facultad presidencial de nombrar secretarios de Estado.

Read more »

Senado recibe propuesta para ratificar a Roberto Velasco como cancillerLa presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que fue recibido el nombramiento

Read more »