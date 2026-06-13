Robo de equipamiento de Inglaterra antes de su debut en el Mundial 2026

La selección inglesa pierde botines y material de entrenamiento en un robo, generando un desafío logístico semanas antes de su primer partido en la Copa Mundial 2026.

Copa Mundial de la FIFA 2026 Inglaterra sufre robo de sus pertenencias a días de su debut en el Mundial 2026 este viernes 12 de junio, luego de que los vehículos, que trasladaban el material desde West Palm Beach, Florida a la sede de entrenamiento en Londres, confirmaron el robo en donde también fueron sustraídos los botines de los jugadores Harry Kane y Jude Bellingham, lo que representaría un problema ya que se trata de zapatos especialmente adaptados a los futbolistas y conseguir nuevo calzado a días del Mundial es un desafío logístico importante.

Las investigaciones de las autoridades apuntan al círculo interno de la Selección, ya que se sospecha que los propios conductores contratados para entregar el material podrían estar implicados en el robo. Hay al menos dos personas arrestadas y se ha iniciado una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en los vehículos de transporte.

La Selección de Inglaterra tenía previsto llegar a su sede en Kansas City este sábado para comenzar su preparación previa a su debut mundialista contra Croacia, pero el robo del material representará un desafío logístico que pondrá a prueba a Thomas Tuchel y a la FA. Inglaterra estará entrenando en Swope Soccer Village, el complejo deportivo del Sporting Kansas City, durante las próximas tres semanas.

El incidente ha generado conmoción entre los aficionados y la comunidad futbolística internacional, ya que la pérdida de los botines de jugadores emblemáticos puede afectar el rendimiento en los primeros encuentros del torneo. Se espera que el cuerpo técnico de Inglaterra compense la falta de equipo con accesorios de reserva, pero la alteración de la rutina de preparación física de los jugadores no puede subestimarse.

La FA ha solicitado la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional para localizar el paradero de los objetos perdidos y garantizar que otras fichas críticas no se vean comprometidas. El panorama de la Copa Mundial 2026 se enriquece con este percance inesperado, pues la logística de las selecciones de fútbol es una de las piezas más delicadas de la organización del torneo.

Los gremios de los equipos y los organismos internacionales que supervisan la Copa buscan ahora reforzar los protocolos de transporte, garantizando que la seguridad de los jugadores y su equipamiento no se vea comprometida durante el trivia globlal. Con el mundo deseando un deporte libre de cualquier interferencia, la gestión del reclamo de los equipos ante la comunidad internacional se presenta con la urgencia de apoyar la integridad de la competición.

Con la llegada del Mundial 2026 en la frontera norte de Estados Unidos, la situación de Inglaterra plantea un nuevo reto a la gestión de las plantillas, reforzando la necesidad de la coordinación eficiente de los equipos logísticos y el control de acceso del material deportivo





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Mundial 2026 Robo Equipo Inglés Inglaterra FIFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México vs Sudáfrica: El debut azteca en el Mundial 2026La prensa de Sudáfrica ve a México como favorito para el encuentro inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando el invicto de ocho partidos y la solidez táctica del equipo mexicano.

Read more »

Marcha la CNTE hacia el Estadio Ciudad de México antes de la inauguración del Mundial 2026La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició su marcha una hora y media antes de que inicie la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026

Read more »

Hallan cadáver en estadio donde entrena Irán en Tijuana antes del Mundial 2026Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado en el maletero de un vehículo estacionado cerca del estadio Caliente, donde la selección de fútbol de Irán realiza sus entrenamientos. El hallazgo ocurrió en Tijuana, ciudad considerada de alta peligrosidad, mientras el equipo se prepara para su debut en el Grupo G contra Bélgica. Las autoridades locales confirmaron que el cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra y presentaba signos de violencia. El equipo, que cambió su sede de entrenamiento de EE.UU. a México por tensiones geopolíticas, cuenta con un fuerte operativo de seguridad.

Read more »

Aficionado extranjero sufre infarto en el Estadio Azteca antes de la inauguración del Mundial 2026Las autoridades capitalinas informaron sobre el estado de salud del hombre que sufrió el ataque al corazón en el Estadio Azteca, donde se lleva a cabo el duelo entre la selección de México vs. Sudáfrica.

Read more »