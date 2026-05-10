Robo de hidrocarburos en México: Diversificación towards LPG

La investigación revela que durante 2025 se denunció un aumento en el robo de hidrocarburos en México, con una concentración en Hidalgo, Estado de México y Jalisco. También se reportaron tomas clandestinas en ductos del País, con una mayor diversificación hacia el gas LP. Las pérdidas detectadas en 2025 en Pemex ascienden a cerca de 22.1 millones de pesos diarios, que representan un valor comercial del combustible robado de 8 mil 89 millones de pesos al año.

El robo de hidrocarburos en México no sólo se mantiene en niveles masivos y se ha diversificado hacia el gas LP, donde el crimen organizado obtuvo ganancias estimadas en 22 millones de pesos diarios en 2025.

Los datos oficiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitados vía Transparencia, revelan que en el ducto Cactus-Guadalajara se desviaron 425 mil 740 toneladas de gas LP durante 2025. Con un precio promedio de 19 pesos por kilo, el valor comercial del combustible robado asciende a unos 8 mil 89 millones de pesos al año, lo que supone 22.1 millones diarios.

Aunque Pemex valuó oficialmente las pérdidas no operativas del ducto Cactus-Guadalajara en 4 mil 261.7 millones de pesos durante 2025, el valor comercial del gas LP desviado prácticamente duplica esa cifra. Ese volumen representa el nivel más alto de pérdidas no operativas -asociadas a tomas clandestinas- en al menos los últimos seis años en ese sistema estratégico





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