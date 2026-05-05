Robos a Transportistas en Guanajuato Vinculados a Presuntos Actos de Policías Estatales

Transportistas de carga pesada en la carretera federal 45 denuncian robos tras revisiones policiales, generando desconfianza y exigencias de mayor seguridad.

Silao , Guanajuato . - Transportistas de carga pesada que operan en la carretera federal 45 han reportado un preocupante aumento de robos, siguiendo un patrón que ha generado alarma entre la comunidad transportista.

Estos incidentes involucran presuntos atracos que ocurren inmediatamente después de revisiones aparentemente rutinarias realizadas por oficiales de la policía estatal. El caso más reciente, que cobró notoriedad pública el 30 de abril, fue documentado por las cámaras de seguridad del camión afectado y ampliamente difundido en redes sociales.

El video muestra cómo un tractocamión es interceptado y asaltado a escasos diez segundos de haber sido detenido por un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado bajo el pretexto de una inspección. El incidente tuvo lugar en el tramo carretero que conecta Silao con León, específicamente cerca del parque acuático Splash. Según el material grabado, el oficial detuvo el vehículo de carga, revisó la documentación correspondiente y autorizó al conductor a continuar su trayecto.

Sin embargo, antes de que el conductor pudiera reanudar la marcha de manera segura, fue abordado por individuos que le despojaron de la unidad. Esta secuencia de eventos ha suscitado fuertes sospechas entre los transportistas, quienes cuestionan la coincidencia entre las detenciones policiales y los robos subsecuentes.

El tramo de carretera en cuestión, que une Silao y León, es una ruta crucial para el acceso a importantes parques industriales y zonas de retorno de mercancías, lo que lo convierte en un punto especialmente vulnerable al robo de transporte de carga. Los conductores han señalado que los delincuentes aprovechan los momentos en que los camiones reducen su velocidad, como durante las revisiones policiales, para llevar a cabo los asaltos.

La situación se ve agravada en la carretera Silao-San Felipe, donde la falta de cobertura de señal de telefonía celular dificulta la comunicación y la solicitud de ayuda en caso de emergencia. La creciente preocupación entre los transportistas se manifiesta en grupos y foros en línea, donde expresan su desconfianza en la forma en que se están produciendo estos delitos, a pesar de la presencia visible de personal de la Secretaría de Seguridad y Paz, así como de elementos de la Guardia Nacional.

Los transportistas exigen una mayor vigilancia efectiva y la implementación de protocolos de seguridad claros que garanticen la integridad tanto de los conductores como de las mercancías que transportan. La falta de respuesta contundente por parte de las autoridades ha alimentado la sensación de inseguridad y la desconfianza en las instituciones encargadas de protegerlos.

Además de los robos directos de unidades, los transportistas también han reportado incidentes de robo de mercancía durante el trayecto, lo que agrava aún más la situación. La pérdida de carga no solo representa un daño económico significativo para las empresas transportistas, sino que también puede tener consecuencias graves para la cadena de suministro y la economía en general.

La falta de iluminación adecuada en algunos tramos de la carretera también contribuye a la inseguridad, facilitando la acción de los delincuentes. Los transportistas solicitan la instalación de más luminarias y la mejora de la infraestructura vial en los puntos críticos.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública han descartado la posible participación del oficial estatal en los robos y se han limitado a informar que se están llevando a cabo investigaciones en curso. Esta falta de transparencia y la lentitud en las investigaciones han generado frustración entre los transportistas, quienes exigen una respuesta más rápida y efectiva por parte de las autoridades.

Los transportistas han propuesto la creación de un comité de seguridad en el que participen representantes del gremio, autoridades estatales y federales, con el objetivo de analizar la situación, identificar los puntos críticos y diseñar estrategias conjuntas para combatir el robo de transporte de carga. También han solicitado la implementación de un sistema de rastreo de vehículos y mercancías que permita monitorear su ubicación en tiempo real y alertar a las autoridades en caso de emergencia.

La colaboración entre el sector privado y el gobierno es fundamental para abordar este problema de manera integral y garantizar la seguridad de los transportistas y las mercancías que circulan por las carreteras de Guanajuato. La situación actual exige una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades para restablecer la confianza de los transportistas y proteger la economía del estado.

La falta de acción podría tener consecuencias negativas a largo plazo, como la disminución de la inversión y el aumento de los costos de transporte





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