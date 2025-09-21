Robos y Vandalismo: El Alumbrado Público en el Cuarto Cinturón Vial de Irapuato, Constantemente Afectado

El alumbrado público en el Cuarto Cinturón Vial de Irapuato sufre frecuentes interrupciones debido a robos y actos vandálicos, afectando la seguridad y la imagen de la ciudad. La Dirección de Servicios Públicos trabaja para reparar los daños y solicita la colaboración ciudadana.

Irapuato , Guanajuato.- El alumbrado público en el Cuarto Cinturón Vial de Irapuato sufre constantes interrupciones debido a robos y actos de vandalismo que afectan la red eléctrica. Desde enero del presente año, el personal de la Dirección de Servicios Públicos ha tenido que intervenir en seis ocasiones para reparar los daños causados. Esta situación es particularmente preocupante dada la alta afluencia vehicular y la popularidad del mirador en esta zona.

La falta de iluminación no solo compromete la seguridad de los ciudadanos, sino que también impacta negativamente en la imagen y la percepción de la ciudad. Las autoridades municipales se encuentran en constante lucha para mantener el alumbrado público en funcionamiento, enfrentando el desafío de los continuos ataques a la infraestructura eléctrica.\La problemática se agrava por la recurrencia de estos incidentes, que incluyen robos de cableado, actos vandálicos y daños a las subestaciones eléctricas. El director de Servicios Públicos, Rogelio Pérez Espinoza, ha destacado la gravedad de la situación, mencionando que el daño más reciente afectó a las dos subestaciones. El año anterior también se vio comprometida la iluminación del Vigilante, lo que evidencia la frecuencia con la que se producen estos actos delictivos en la zona del Cuarto Cinturón Vial. Además del impacto económico que representan las reparaciones, el principal perjuicio es la vulneración de la seguridad de quienes transitan o visitan esta área. La oscuridad facilita la comisión de delitos y genera una sensación de inseguridad que afecta la calidad de vida de los irapuatenses. Pérez Espinoza enfatizó que la falta de luz también daña la imagen pública y la dignidad de la ciudad, especialmente en un lugar tan emblemático como el Cuarto Cinturón Vial.\Para combatir esta problemática, las autoridades municipales han instado a la población a colaborar reportando cualquier falla en el sistema de alumbrado público a través de la línea telefónica gratuita 072. El personal de Servicios Públicos trabaja diariamente, incluyendo guardias los fines de semana, para atender las incidencias y mantener el funcionamiento del alumbrado. Se requiere una acción coordinada entre las autoridades y la ciudadanía para proteger la infraestructura eléctrica y garantizar la seguridad de todos. La colaboración ciudadana es crucial para identificar y denunciar los actos de vandalismo y robo, contribuyendo así a la prevención de estos delitos y a la mejora del entorno urbano. La administración municipal se encuentra comprometida en la búsqueda de soluciones a largo plazo, que podrían incluir la implementación de medidas de seguridad más efectivas, como la vigilancia constante y la mejora de la protección de la infraestructura eléctrica. Se considera fundamental invertir en la seguridad pública, ya que es una de las principales preocupaciones de la población





Alumbrado Público Robos Vandalismo Cuarto Cinturón Vial Irapuato Seguridad Pública

