Robot Humanoide Bate Récord Mundial Humano en Media Maratón de Beijing

Un robot humanoide desarrollado por Honor establece un nuevo récord mundial en una media maratón en Beijing, superando el tiempo de corredores humanos y demostrando los avances tecnológicos de China en robótica.

Un robot humanoide, desarrollado por Honor, un fabricante chino de teléfonos inteligentes, ha marcado un hito tecnológico al ganar la II Media Maratón de Robots Humanoides Beijing E-Town, celebrada en las afueras de la capital china el domingo 19 de abril de 2026.

El impresionante robot completó la distancia de 21 kilómetros en un tiempo récord de 50 minutos y 26 segundos, superando así la marca mundial humana establecida recientemente por el atleta ugandés Jacob Kiplimo, quien registró un tiempo de aproximadamente 57 minutos en Lisboa. Esta victoria representa un avance colosal en comparación con la edición inaugural del evento el año pasado, donde el robot ganador necesitó 2 horas, 40 minutos y 42 segundos para finalizar la carrera. La competición paralela para robots no estuvo exenta de incidentes, con algunos prototipos experimentando fallos como desplomes en la línea de salida o colisiones con barreras. A pesar de estos contratiempos, el equipo de Honor expresó su satisfacción con los resultados. Du Xiaodi, ingeniero de desarrollo de pruebas de Honor, detalló que el diseño del robot se inspiró en atletas humanos de élite, presentando piernas de aproximadamente 95 centímetros y un avanzado sistema de refrigeración líquida desarrollado internamente. Según Du, estas innovaciones, como la fiabilidad estructural y la tecnología de refrigeración, podrían tener aplicaciones futuras en diversos sectores industriales. Aunque la comercialización masiva de robots humanoides aún requiere tiempo, la audiencia presente quedó visiblemente impresionada. Sun Zhigang, un espectador del año pasado, notó la notable diferencia este año, afirmando que nunca imaginó presenciar a robots superando a humanos. Wang Wen, otro asistente, comentó que los robots acapararon gran parte de la atención, eclipsando a los corredores humanos con su velocidad superior, lo que podría presagiar una nueva era. Beijing E-Town informó que aproximadamente el 40% de los robots compitieron de forma autónoma, mientras que el resto fue operado a distancia. El medio estatal Global Times añadió que un robot diferente de Honor, operado remotamente, cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 48 minutos y 19 segundos. Sin embargo, el campeonato se otorgó al ganador por su navegación autónoma y la aplicación de las reglas de puntuación ponderada del evento. La televisión estatal CCTV también destacó que los segundos clasificados, también de Honor y con navegación autónoma, concluyeron la carrera en torno a los 51 minutos y 53 segundos respectivamente. Adicionalmente, un robot desempeñó el rol de agente de tránsito, guiando a los participantes mediante gestos y voz. En el contexto de la creciente competencia tecnológica entre China y Estados Unidos, que tiene implicaciones para la seguridad nacional, el desarrollo de robots humanoides se alinea con el plan quinquenal de Beijing de alcanzar las fronteras de la ciencia y la tecnología. El plan 2026-2030 de la segunda economía mundial prioriza la aceleración del desarrollo y la aplicación de tecnologías como los robots humanoides. Un informe reciente de la firma de investigación tecnológica Omdia, con sede en Londres, posiciona a tres empresas chinas —AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp.— como líderes globales en el envío de robots inteligentes humanoides de uso general, habiendo distribuido más de 1.000 unidades el año pasado, con AGIBOT y Unitree Robotics superando las 5.000 unidades enviadas





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robótica Inteligencia Artificial Tecnología China Récord Mundial Robots Humanoides

United States Latest News, United States Headlines