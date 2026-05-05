Rocío Nahle Cuestiona Operación de Grupo MAS en Veracruz y Respalda Revisión de Concesiones

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha manifestado su preocupación por el servicio de recolección de basura proporcionado por Grupo MAS y el contrato de alumbrado público con Wardenclyffe, apoyando una revisión exhaustiva de ambas concesiones debido a constantes quejas de la población y autoridades. Se encuentra en curso una auditoría al Grupo MAS ordenada por el Congreso del Estado.

La gobernadora de Veracruz , Rocío Nahle García, ha expresado serias preocupaciones sobre la operación del Grupo MAS, la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en Veracruz y Boca del Río, y ha manifestado su apoyo a una revisión exhaustiva de su concesión.

Esta decisión se suma a las solicitudes previas de las alcaldesas de ambas ciudades, quienes han recibido numerosas denuncias de ciudadanos y autoridades sobre la deficiencia del servicio proporcionado. La problemática se ha extendido a tal punto que el Ayuntamiento de Veracruz solicitó y obtuvo la autorización del Congreso del Estado para llevar a cabo una auditoría al Grupo MAS, la cual se encuentra actualmente en curso.

La gobernadora Nahle enfatizó que la empresa no opera de manera autónoma, sugiriendo una posible falta de supervisión o control por parte de las autoridades competentes. Su declaración refleja un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los servicios públicos esenciales para la población.

La revisión de la concesión busca determinar si la empresa está cumpliendo con los estándares de calidad y eficiencia esperados, y si los términos del contrato son beneficiosos para los ciudadanos de Veracruz. Además de las quejas sobre la recolección de basura, la gobernadora también ha puesto en duda la operación de Wardenclyffe, la empresa encargada del alumbrado público en el municipio de Veracruz.

Nahle cuestionó el monto del contrato, considerándolo elevado en comparación con la magnitud de las obras de infraestructura realizadas. Esta inquietud se suma a la necesidad de evaluar si el servicio de alumbrado público está siendo proporcionado de manera eficiente y a un costo razonable para los contribuyentes. La gobernadora ha reiterado su compromiso de trabajar en colaboración con los tres niveles de gobierno para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y asequibles para todos los veracruzanos.

La revisión de estas concesiones es un paso importante para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que las empresas concesionarias cumplan con sus obligaciones contractuales. La gobernadora Nahle ha dejado claro que no tolerará la deficiencia en los servicios públicos y que tomará las medidas necesarias para proteger los intereses de los ciudadanos.

La auditoría al Grupo MAS y la revisión del contrato con Wardenclyffe son ejemplos concretos de su determinación para mejorar la calidad de vida de los veracruzanos. Se espera que los resultados de estas revisiones permitan identificar áreas de mejora y establecer mecanismos de control más efectivos para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad a largo plazo.

La gobernadora ha instado a las empresas concesionarias a colaborar plenamente con las autoridades en el proceso de revisión, y ha advertido que no dudarán en tomar medidas más drásticas si se detectan irregularidades o incumplimientos contractuales. La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales en la gestión pública, y la gobernadora Nahle está comprometida a aplicarlos en todos los ámbitos de la administración estatal.

La revisión de estas concesiones es un claro ejemplo de su compromiso con la buena gobernanza y la protección de los intereses de los ciudadanos. La gobernadora también ha enfatizado la importancia de la participación ciudadana en la supervisión de los servicios públicos, y ha animado a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad o deficiencia que detecten. La colaboración entre autoridades y ciudadanos es esencial para garantizar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

La gobernadora Nahle ha reiterado su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con las alcaldesas de Veracruz y Boca del Río para abordar los problemas relacionados con la recolección de basura y el alumbrado público. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental para lograr soluciones efectivas y duraderas.

La gobernadora ha expresado su confianza en que la revisión de estas concesiones permitirá mejorar significativamente la calidad de los servicios públicos en Veracruz y Boca del Río, y que los ciudadanos se beneficiarán de una mejor gestión de los recursos públicos





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