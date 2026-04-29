Rocío Sánchez del Río es la primera eliminada exprés de La Mansión VIP

La influencer y exreina de belleza Rocío Sánchez del Río fue la primera participante en ser eliminada de La Mansión VIP a través de la nueva dinámica de eliminación exprés, determinada por votaciones del público. La noticia ha generado gran expectación y reacciones en redes sociales.

Ciudad de México, México – La Mansión VIP, el popular reality show que reúne a diversos creadores de contenido, ha introducido una nueva y emocionante dinámica: la eliminación exprés .

Esta modalidad, diseñada para mantener la tensión y el interés del público, implica una eliminación rápida y sorpresiva de uno de los participantes, determinada directamente por el apoyo recibido a través de votaciones, principalmente en forma de donaciones realizadas durante las transmisiones en vivo. La competencia se intensifica a medida que los concursantes luchan por asegurar su permanencia en la mansión, buscando el respaldo incondicional de sus seguidores.

La reciente eliminación exprés ha generado gran expectación entre los fans del programa, quienes han estado ansiosos por conocer el nombre del participante que deberá abandonar la competencia. La espera se prolongó más de lo previsto, inicialmente se esperaba el anuncio alrededor de las 15:00 horas, pero a petición de la audiencia, la revelación se pospuso hasta las 20:00 horas, aumentando aún más la intriga y la emoción.

Finalmente, el creador de contenido encargado de dar la noticia confirmó que la primera participante en ser eliminada de La Mansión VIP a través de esta nueva dinámica fue Rocío Sánchez del Río. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales y entre los seguidores del reality, quienes han expresado sus opiniones y reacciones al respecto.

La diferencia en la votación fue de tan solo 64 puntos, lo que demuestra lo reñida que estuvo la competencia y la popularidad de la participante eliminada. Rocío Sánchez del Río es una figura conocida en el mundo del entretenimiento, una joven influencer y exreina de belleza que ha sabido construir una carrera sólida a partir de su participación en diversos reality shows.

Su trayectoria en la televisión comenzó con su participación en la sexta temporada de “Acapulco Shore”, donde rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas y controversiales. Su rivalidad con Manelyk González y Karime Pindter fue una constante durante su estancia en el programa, protagonizando numerosos enfrentamientos y discusiones que captaron la atención del público y se convirtieron en momentos icónicos del reality.

Tras su paso por “Acapulco Shore”, Rocío continuó explorando el mundo de los reality shows, participando en “La Venganza de los ex”, donde tuvo la oportunidad de enfrentarse a sus exparejas y revivir viejas heridas. Sin embargo, Rocío no se limitó a ser una “chica reality”. Demostrando su versatilidad y ambición, decidió incursionar en el mundo de los certámenes de belleza, representando a la comunidad mexicana en Estados Unidos como Miss México USA.

Esta nueva faceta le permitió limpiar su imagen pública, mostrando una versión más madura, disciplinada y elegante de sí misma. Su participación en los certámenes de belleza le brindó la oportunidad de demostrar su talento y su compromiso con la representación de su comunidad, consolidando su posición como una figura influyente y respetada en el mundo del entretenimiento.

La combinación de su personalidad explosiva y su elegancia natural la convertían en una pieza clave para La Mansión VIP, aportando un toque de drama y sofisticación al programa. Su presencia en la mansión prometía reunir a todo tipo de personalidades y generar momentos de tensión y entretenimiento. La eliminación de Rocío Sánchez del Río ha dejado un vacío en la competencia y ha generado interrogantes sobre el futuro del reality. ¿Quién será el próximo participante en ser eliminado?

¿Cómo afectará esta eliminación a la dinámica del grupo? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los fans del programa, quienes esperan con ansias los próximos capítulos de La Mansión VIP.

Además de la eliminación exprés, el reality show ha estado en el centro de la atención mediática debido a la incorporación de Kim Shantal, quien ha sorprendido a muchos al unirse a la competencia. Su llegada ha generado reacciones encontradas entre los participantes y el público, y se espera que su presencia añada un nuevo nivel de drama y emoción al programa.

Por otro lado, Queen Buenrostro ha explotado en redes sociales, expresando su opinión sobre los acontecimientos dentro de la mansión y generando controversia con sus comentarios. Asimismo, Horacio Villalobos ha revelado la posibilidad de una batalla legal entre Endemol y HotSpanish, lo que añade un nuevo elemento de incertidumbre al futuro del reality show. La Mansión VIP continúa siendo un programa lleno de sorpresas y emociones, que mantiene a su audiencia enganchada y expectante





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Mansión VIP Rocío Sánchez Del Río Eliminación Exprés Reality Show Influencer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jessica Sodi por poco se ahoga frente a sus compañeros en La Mansión VIPLa modelo es una de las participantes del nuevo reality show que se transmite por YouTube, por lo que su accidente fue visto en vivo por los usuarios

Read more »

Posible demanda para La Mansión VIP: acusan a HotSpanish de plagiar “La Casa de los Famosos”El reality de YouTube que se convirtió en un fenómeno digital ahora enfrenta posibles señalamientos por Endemol, parte de Banijay y analiza acciones legales por posible violación de derechos de autor

Read more »

Yeri Mua explota contra HotSpanish de “cubrir” la imagen de Naim Darrechi; 'está protegiendo a un abusador', diceEl reality 'La Mansión VIP' vive su momento más tenso desde su estreno

Read more »

La Mansión VIP: ¿Quién es el eliminado express de hoy 28 de abril?Entérate

Read more »

La Mansión VIP activa eliminación exprés: así puedes votar por tu habitante favoritoLa Mansión VIP hizo un cambio de reglas, por lo que una persona será eliminada de manera express y así puedes votar para salvar a quienes están en riesgo

Read more »

Karol G en el Estadio GNP: ¿qué incluyen los paquetes VIP para su concierto?La cantante colombiana emocionó a sus fans tras anunciar su regreso a México con la gira 'Viajando por el Mundo - Tropitour'

Read more »