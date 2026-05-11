Rocha Moya, el exgobernador de Sinaloa, desaparecido y protegido por el gobierno federal

El exgobernador de Sinaloa, Rocha Moya, ha desaparecido desde el pasado 2 de mayo y se le ha visto públicamente. Sus versiones cercanas lo ubican en alguna medida de protección obligatoria que le habría impuesto el gobierno federal, como la Zona Militar o la Región Militar.

que le formuló el gobierno de los, es un misterio.

Desde el pasado 2 de mayo, cuando se separó formalmente de sus funciones, no se le ha visto públicamente y no hay información sobre si sigue en el estado y en la ciudad deVersiones cercanas al mandatario con licencia lo ubican en alguna, como medida de protección obligatoria que le habría impuesto el gobierno federal, concretamente la, con el fin de protegerlo de algún tipo de operativo de extracción por parte de fuerzas estadounidenses o incluso de algún tipo de ataque armado, como el que este fin de semana se reportó en una antigua vivienda donde habitó Rocha Moya y que está registrada a su nombre, y a donde sujetos desconocidos y armados, llegaron





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