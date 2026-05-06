Rocha Moya: La llave de los oscuros secretos de AMLO y el dilema de Sheinbaum

El caso del gobernador Rocha Moya, acusado de vínculos con el crimen organizado, se ha convertido en un asunto de Estado con el respaldo del régimen. La Guardia Nacional lo protege, mientras el gobierno de Sheinbaum se niega a extraditarlo. Rocha guarda secretos que podrían comprometer a AMLO y al régimen, lo que ha llevado a Sheinbaum a un dilema entre protegerse o blindar a su mentor.

El caso de Rocha Moya se ha convertido en un asunto de Estado, con el respaldo total del régimen, a pesar de las pruebas documentales de sus actos ilegales.

La Guardia Nacional ha sido asignada para su protección, lo que ha generado controversia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en específico de haberse aliado con esta organización criminal en el tráfico de drogas a cambio de ayuda económica y política.

Además, solicitó su detención con fines de extradición. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha negado a cumplir con la petición, argumentando que no hay pruebas suficientes sobre las acusaciones. Incluso, luego de solicitar licencia al cargo, Rocha Moya ha recibido protección de la Guardia Nacional. Según el periodista Riva Palacio, la negativa de la presidenta de arrestar a Rocha responde al temor de que cumpla su amenaza de revelar información comprometedora.

Rocha Moya ha amenazado con que si es detenido, no se irá solo, lo que ha llevado a Sheinbaum a protegerlo, ya que es una bomba devastadora para el régimen. Sin embargo, esta decisión podría llevar a un choque de trenes con el presidente Donald Trump. La protección a Rocha Moya no es un gesto de lealtad hacia él, sino una medida de supervivencia para el régimen y el propio Andrés Manuel López Obrador, de quien Rocha guarda información.

Entre los supuestos secretos que Rocha Moya le guarda a López Obrador, según Riva Palacio, se encuentran encuentros en la Sierra Madre Occidental, donde supuestamente estuvo el refugio de Ismael 'El Mayo' Zambada, el financiamiento electoral de 150 millones de pesos en efectivo para la campaña presidencial de 2024, las verdaderas razones detrás de la orden presidencial para liberar a Ovidio Guzmán y los arreglos con el Cártel de Sinaloa para definir candidaturas en municipios clave. La administración de Sheinbaum ha recurrido a artilugios legales, como interpretaciones tramposas del Tratado de Extradición de 1978, para evitar la detención de Rocha y otros nueve sinaloenses.

Por ejemplo, ha invocado la falta de urgencia documentada para no proceder, una postura que contradice el artículo 119 constitucional, que exige la entrega de reclamados sin demora. El garantismo tramposo con el que tratan ahora a Rocha Moya contrasta con la forma en que se actuó con el exsecretario Genaro García Luna y otros narcotraficantes.

Sin embargo, Riva Palacio advierte que con la defensa de Rocha, el gobierno de Sheinbaum se expone a que Estados Unidos responda con el despliegue de cazarrecompensas para realizar extracciones, como se hizo con Ismael 'El Mayo' Zambada. También puede recurrir a la presión económica, usando el T-MEC para lastimar la economía mexicana o imponiendo gravámenes a las remesas. Incluso podría sancionar a otro banco para golpear la certidumbre con un comunicado del Departamento del Tesoro.

Ante esta situación, Sheinbaum se encuentra en un dilema: protegerse a sí misma y su gestión como presidenta o seguir blindando a su mentor a través de Rocha Moya





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