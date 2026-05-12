Rocha Moya y la caída del grupo en Sinaloa

Un columnista analiza las razones de la caída de Rocha Moya y su permanencia en Sinaloa, y se aluda con la presión externa de Washington como una posible motivación. También refiere la protección del Gobierno Federal hacia el exmandatario y la posible extradición de Estados Unidos. La ciudadanía de Sinaloa siente que la salida de Rocha del gobierno es condición necesaria, pero no suficiente, para acabar la guerra y traer la paz

El mismo grupo sigue controlando todo: el gobierno, el partido, el Congreso, el Poder Judicial y muchos medios, refiere en su artículo. El columnista recuerda que la caída de Rocha Moya no responde a un ejercicio de rendición de cuentas dentro de Morena ni dentro del gobierno, sino a la presión externa de Washington .

Para Loret, la permanencia de Rocha en Sinaloa era insostenible, pero el Gobierno Federal prefirió protegerlo hasta que Estados Unidos dio el manotazo. Hubiera sido mejor que lo de Rocha se procesara internamente, claro. Tantito pudor en la 4T hubiera bastado para deducir que era inviable su permanencia. Pero no tienen el mínimo decoro. Optaron por protegerlo. Hasta que llegó el manotazo de Trump, refiere





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