Rock & Roll Hall of Fame 2024: Phil Collins, Queen Latifah y más en ceremonia inolvidable

La gala de 2024 del Salón de la Fama del Rock celebró a Phil Collins, Queen Latifah y Wu-Tang Clan con actuaciones memorables en Los Ángeles.

La noche sábado en el Peacock Theater de Los Ángeles marcó un hito histórico en la industria musical con la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll. Este evento anual reunió a leyendas vivientes y nuevos íconos bajo el mismo techo, generando una celebración vibrante que desafió las expectativas iniciales sobre posibles ausencias clave. Entre las figuras centrales destacaron Phil Collins, quien recibió un emotivo homenaje, y artistas pioneros como Queen Latifah y Oasis, quienes fueron inducidos junto a productores influyentes.

Phil Collins y Billy Idol reciben homenaje emotivo

Phil Collins, de 75 años, subió lentamente al escenario apoyado en dos bastones, superando sus recientes problemas de movilidad y padecimientos de salud para aceptar su inducción como solista. Aunque ya estaba en el Salón de la Fama como integrante de Genesis, este reconocimiento sella su estatus como un fenómeno único en la música pop. Travis Barker, el baterista de Blink-182, fue quien incorporó a Collins, elogiando su extraordinaria carrera dual como baterista y cantante pop durante la década de 1980.

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"Crecí queriendo únicamente tocar la batería", confesó Collins entre lágrimas, expresando asombro ante el recorrido de su vida profesional. Barker resaltó el impacto cultural de "In the Air Tonight", describiendo el redoble de batería como posiblemente el más brutal de todos los tiempos. Inmediatamente después, Cynthia Erivo interpretó una versión ralentizada y épica de la canción, logrando un crescendo aullante que puso al público de pie en señal de respeto absoluto.

Oasis, Queen Latifah y la nueva generación de íconos

La lista de inducidos incluyó nombres fundamentales para la historia del rock y el hip hop, consolidando la diversidad de la ceremonia. Oasis, Sade, Joy Division/New Order e Iron Maiden fueron incorporados oficialmente, demostrando la capacidad del Salón para reconocer múltiples géneros y épocas. Queen Latifah también recibió este honor, marcando su entrada en el panteón de artistas más influyentes del planeta.

Mientras tanto, Billy Idol y su guitarrista de larga trayectoria, Steve Stevens, fueron inducidos por Tony Kanal y Gwen Stefani de No Doubt. El artista cerró su segmento dedicando unas palabras a la juventud emergente y anunciando una colaboración sorpresa. "Les digo a todos los jóvenes que apenas pueden afinar una guitarra y manejar un sampler: ahora les toca a ustedes", declaró Idol antes de invitar al escenario a Wu-Tang Clan para una celebración alborotada.

Producción ejecutiva y cierre con fusión histórica

El productor Rick Rubin fue otro de los grandes honrados en la noche, recibiendo un tributo especial de los Red Hot Chili Peppers, conocidos por sus largas barbas en esa ocasión. Su influencia abarcó gran parte de la producción artística destacada en la lista de candidatos. Esta conexión entre producción y actuación subrayó la importancia de los arquitectos detrás de los sonatos éxitos.

La apertura estuvo a cargo de U2, quienes interpretaron su nuevo sencillo "Silencio" rodeados de bailarines con equipo antidisturbios, creando una imagen visual potente. Posteriormente, la banda lanzó su clásico de 1984 "Pride (In the Name of Love)", mientras Bono alternaba entre levantar la señal de paz y el puño, simbolizando resistencia y arte.

Impacto cultural y legado de la gala en Los Ángeles

La ceremonia culminó con una actuación inesperada y estruendosa de Run DMC y Aerosmith. Juntos interpretaron "Walk This Way", su colaboración clásica de 1986 producida por Rubin, llevada a un nuevo nivel de fusión entre el rock y el rap. Este cierre no solo honró el pasado, sino que conectó generaciones de músicos bajo un mismo ritmo.

Phil Collins, aunque no pudo actuar, aseguró al público que "aún no han escuchado lo último de mí", manteniendo viva la expectativa para futuros proyectos. La presencia de su hija, la actriz Lily Collins, y otros cuatro hijos en la audiencia añadió una capa de intimidad a un evento de escala masiva. La noche demostró que, a pesar de las limitaciones físicas o logísticas, el espíritu del rock continúa uniendo a artistas y fans en una celebración compartida.