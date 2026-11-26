Take-Two Interactive exige el cierre del port no oficial Five Star Port. Rockstar retira la aplicación de iPhone, iPad y Mac para evitar sanciones legales por derechos de autor.

Rockstar Games ha ordenado la eliminación definitiva de Five Star Port, un port no oficial que permitía ejecutar Grand Theft Auto V en dispositivos móviles como iPhone, iPad y Mac. Esta medida inmediata pone fin a la disponibilidad de una versión desarrollada por fanáticos que ofrecía la campaña completa del título de 2013 sin costo.

Retirada oficial del port móvil por solicitud legal

La compañía matriz Take-Two Interactive envió una carta de cese y desistimiento al creador del proyecto, quien decidió acatar la orden legal para evitar consecuencias jurídicas. Como resultado, Five Star Port se eliminará de todas las plataformas y el soporte técnico se suspende de manera permanente.

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Kevin confirma el cierre de plataformas y redes sociales

El desarrollador Kevin, responsable de la ingeniería inversa que hizo posible este port, anunció en un comunicado oficial su cumplimiento con la solicitud de cese de actividades. Confirmó que dejará de compartir archivos y enlaces de descarga relacionados con su trabajo creativo en el futuro.

Detalles técnicos del proyecto descontinuado

Five Star Port fue lanzado originalmente en octubre de 2026 y ofrecía una experiencia gráfica casi nativa con velocidades de entre 40 y 60 fps en chips A20 Pro. La aplicación consumía aproximadamente el 15% de la batería por cada 30 minutos de juego y era compatible con teléfonos plegables para optimizar controles.

Eliminación de comunidades digitales asociadas

El grupo de Telegram y el servidor de Discord vinculados al proyecto fueron configurados como de solo lectura y cerrarán definitivamente el 27 de noviembre de 2026. Kevin advirtió sobre estafadores que podrían intentar ofrecer versiones modificadas o continuaciones fraudulentas del proyecto desmantelado.

Impacto en el contexto del lanzamiento de Grand Theft Auto VI

Esta decisión ocurre mientras Grand Theft Auto VI supera las 45 millones de unidades vendidas, consolidándose como un éxito comercial sin precedentes. Rockstar mantiene una estricta vigilancia contra proyectos no autorizados que intentan piratear el contenido de la franquicia para PC y consolas.