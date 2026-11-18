El servicio de suscripción GTA+ llega a Grand Theft Auto 6 ofreciendo vehículos y descuentos a cambio de $7.99 mensuales, generando debate sobre monetización en juegos premium.

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 ha marcado un hito en la industria al presentar una versión beta que incluye el servicio de suscripción GTA Plus. Los jugadores que reservaron el título para Xbox Series X|S o PlayStation 5 recibieron automáticamente un mes gratuito de membresía para explorar estas nuevas funcionalidades antes del desbloqueo completo.

Características del servicio GTA Plus

GTA Plus ofrece a los suscriptores recompensas específicas que mejoran la experiencia de juego en Grand Theft Auto 6. Entre los principales beneficios se encuentra el vehículo Annis Venturas BLVD Elegy, un automóvil con un diseño de carrocería ancha exclusivo para miembros.

Also read Grand Theft Auto VI lidera Metacritic como el mejor videojuego de la historia tras críticas unánimes

Además de los automóviles, la suscripción proporciona acceso a un garaje individual en la zona de Crosstown. Esta instalación incluye un armario para armas y permite a los jugadores vender objetos robados de manera más eficiente.

Los suscriptores también reciben ventajas de transporte como un scooter gratuito, alquiler sin costo para bicicletas y vehículos Seashark, así como servicios de mantenimiento y viajes de regalo para camiones públicos en Leonida.

Impacto en la comunidad y críticas

La introducción de contenido exclusivo detrás de una suscripción mensual ha generado controversia entre la comunidad de jugadores. Muchos usuarios argumentan que elementos como el vehículo y el garaje deberían estar incluidos en el juego base en lugar de requerir un pago adicional.

La membresía de GTA Plus tiene un costo de $7.99 USD mensuales. Los jugadores que compraron la Ultimate Edition de Grand Theft Auto 6 deben mantener la suscripción activa para conservar el acceso a los beneficios otorgados por el programa.

Existen preocupaciones sobre cómo se implementará este modelo de negocio en futuras entregas, especialmente en relación con el hipotético GTA Online 2.0. Los críticos señalan que bloquear contenido esencial para un juego premium puede establecer un precedente negativo para la industria.

Consecuencias de la cancelación

Todas las ventajas están vinculadas directamente a una suscripción activa de GTA Plus. Si los jugadores deciden cancelar su membresía, perderán inmediatamente el acceso al vehículo Annis Venturas, al garaje en Crosstown y a los demás beneficios asociados.

Los usuarios pueden optar por desactivar estas bonificaciones incluso si mantienen la suscripción. Para hacerlo, deben abrir el menú de pausa, seleccionar la pestaña Cuenta y buscar la sección Mejoras de GTA Plus para apagar la opción.

Los jugadores que reservaron el juego para Xbox Series X|S o PlayStation 5 tienen un mes gratuito para probar el servicio. Es fundamental activar la membresía para disfrutar de las ventajas y recordar cancelar la suscripción para evitar cargos adicionales en la siguiente fecha de facturación.

Desbloqueo progresivo y descuentos

Algunos beneficios de GTA Plus se desbloquean progresivamente, específicamente después del Capítulo 3. Los suscriptores también reciben un 10% de descuento en compras en negocios seleccionados, incluyendo armería, peluquería, estudio de tatuajes y talleres mecánicos.

Finalmente, la membresía ofrece una bonificación del 10% en ingresos adicionales al vender vehículos propios. Esta mecánica permite a los jugadores optimizar sus ganancias económicas mientras mantienen una suscripción activa al servicio de Rockstar Games.