Rockstar Games actualiza Grand Theft Auto VI para resolver cierres inesperados y fallos de guardado. Descarga disponible en consolas con pesos específicos.

Rockstar Games ha liberado oficialmente la actualización 1.002.002 para Grand Theft Auto VI en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X |S. Este parche llega para corregir errores críticos que afectaban la experiencia de juego tras el lanzamiento del título.

Peso de descarga y disponibilidad

La instalación de esta nueva versión requiere espacio de almacenamiento específico dependiendo de la plataforma utilizada. Los usuarios de PlayStation 5 deben preparar al menos 603.8 MB de espacio libre para completar la instalación correctamente.

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En el caso de las consolas Xbox Series X|S, el peso del parche supera significativamente al de la competencia. Las máquinas de Microsoft necesitan contar con 1.6 GB de espacio disponible para descargar e instalar los archivos de actualización.

El estudio ha anunciado que el despliegue de este parche se realiza de manera escalonada a nivel mundial. Esto significa que la disponibilidad puede variar según la región y los jugadores podrían esperar varias horas para ver el archivo activo.

Corrección de cierres y clima

Uno de los problemas más frustrantes reportados por la comunidad ha sido el cierre inesperado del juego durante la partida. Rockstar Games ha aplicado ajustes técnicos para estabilizar el rendimiento y evitar estas interrupciones abruptas.

Además, se ha solucionado un defecto que impedía que el sistema meteorológico cambiara durante periodos prolongados de juego. Los jugadores pueden esperar ahora transiciones climáticas dinámicas sin interrupciones artificiales.

Problemas de guardado y progreso

La falla más grave afectaba al guardado automático del juego, lo que provocaba la pérdida de horas de progreso. Esta actualización corrige el mecanismo de guardado para proteger las partidas de más de 10 horas.

También se han corregido errores en las llamadas telefónicas que impedían avanzar en la historia de Lucía Caminos y Jason Duval. Estas correcciones permiten desbloquear contenido de misiones que antes permanecía bloqueado.

Optimizaciones y próximos pasos

El parche incluye siete cambios clave que mejoran la estabilidad general del título de mundo abierto. Estos cambios abarcan desde el nivel de búsqueda hasta mecánicas específicas como el uso de la barra de peso muerto.

Los usuarios deben verificar la disponibilidad de espacio en sus dispositivos antes de iniciar la descarga. Se recomienda esperar la propagación completa del parche si la actualización no aparece inmediatamente en las tiendas digitales.