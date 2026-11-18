Digital Foundry valida a Grand Theft Auto VI como el mejor juego de la generación, destacando sus 80 horas de jugabilidad y el trazado de rayos en PlayStation y Xbox Series.

La evaluación técnica exhaustiva de Grand Theft Auto VI realizada por Digital Foundry ha ratificado el estatus del título de Rockstar Games como el referente tecnológico definitivo de la actual generación de consolas. El análisis confirma que la experiencia de 80 horas en Leonida redefine los estándares de los mundos abiertos mediante una arquitectura visual superior a cualquier entrega previa.

Calificaciones perfectas y validez técnica

Digital Foundry describe a la entrega de Rockstar Games como un hito técnico fundamental para el estudio, consolidando su posición como la ejecución de trazado de rayos más impresionante vista en plataformas de hogar. La compañía de Take-Two ha integrado una red compleja de sistemas que se acoplan naturalmente a la jugabilidad, permitiendo que cada elemento visual funcione en favor de la inmersión sin interrumpir el ritmo de la partida.

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Las dudas iniciales sobre el comportamiento técnico del lanzamiento en las plataformas de Sony y Microsoft se han resuelto mediante pruebas rigurosas. El resultado es un título que ofrece una aventura cruda y adictiva, donde la fidelidad gráfica se mantiene estable incluso ante las expectativas mixtas sobre la tasa de cuadros por segundo.

Desempeño gráfico en PS5 Pro y Series X

En la PlayStation 5 Pro, el escalador PSSR reconstruye la señal de manera sobresaliente, mientras que PlayStation 5 y Xbox Series X alcanzan la resolución 4K recurriendo al anti-aliasing temporal TAA propietario de Rockstar. Este enfoque ofrece un aspecto visual nítido que compensa la limitación de los 30 fps mediante una calidad de imagen refinada y coherente en todos los escenarios de Vice City.

La tasa de 30 cuadros por segundo, inicialmente criticada frente a los 60 fps esperados por muchos jugadores, responde a necesidades técnicas para sostener la complejidad visual. Digital Foundry determina que esta decisión es necesaria para habilitar efectos avanzados como la iluminación global y los reflejos por trazado de rayos sin comprometer la estabilidad del sistema.

VRR y física climática en Xbox y PlayStation

El ecosistema de Microsoft aprovecha el Variable Refresh Rate VRR a 120 Hz para suavizar la experiencia, una función que PlayStation limita en títulos a 30 fps debido a restricciones de su sistema operativo. A pesar de esta diferencia, la física climática y la renderización avanzada de cabello aplicada a Jason, Lucia y transeúntes mantienen la coherencia visual en toda la gama de hardware disponible.

Incluso en la Xbox Series S, los recortes en la precisión de luz y reflejos de ray tracing no impiden que el sistema mueva el título más ambicioso de 2026 con solvencia. El veredicto final sitúa a Grand Theft Auto VI como el punto de inflexión que cambia el trono de los juegos más aclamados de la historia, superando a leyendas anteriores.