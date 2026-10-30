Rodada del Terror 2026 en CDMX: horario, ruta y operativo de seguridad

La Rodada del Terror 2026 reúne a motociclistas el 31 de octubre en la CDMX rumbo al Ángel de la Independencia, con un operativo de 400 policías de la SSC.

La Rodada del Terror 2026 se llevará a cabo la noche del sábado 31 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, con la participación de motociclistas que partirán desde distintos puntos de la capital y concluirán su recorrido en el Ángel de la Independencia, sobre Avenida Paseo de la Reforma. El evento coincide con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos en México, fechas en las que la actividad festiva se multiplica en todo el país.

Horario y ruta de la Rodada del Terror

El arranque está previsto para la noche del sábado 31 de octubre, en horario del centro de México, aunque la hora de inicio puede variar según el punto de encuentro, ya que los participantes comienzan su recorrido en diferentes zonas de la Ciudad de México. La idea central es que todos los motociclistas avancen hasta el Ángel de la Independencia, en Avenida Paseo de la Reforma.

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Durante el trayecto se espera un ambiente festivo con espectáculo de bengalas de humo, pirotecnia y entrega de dulces, elementos que buscan darle un toque especial a la noche. Se prevé la asistencia de muchas personas, por lo que la organización y la vigilancia resultan clave para el desarrollo del evento.

Operativo de seguridad de la SSC en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial de vigilancia, seguridad y control vial en las 16 alcaldías durante las noches del 30 y 31 de octubre de 2026. El despliegue contempla 400 policías, respaldados por 240 moto patrullas, 80 vehículos oficiales y cuatro grúas.

Estos recursos se distribuirán de forma estratégica en los principales puntos de reunión de la Rodada del Terror, con el objetivo de acompañar el recorrido de los motociclistas y mantener el orden en las vialidades. La SSC busca así prevenir incidentes y facilitar la movilidad en una de las noches con mayor actividad en la capital.

Contexto festivo y Desfile de Día de Muertos

La fecha coincide con la temporada de Halloween y Día de Muertos en México, por lo que todo está listo para una nueva edición de la mega Rodada del Terror. Además de esta actividad, el mismo sábado 31 de octubre de 2026 también se llevará a cabo el Desfile de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México.

Ambos eventos forman parte de una jornada con alta concentración de asistentes en distintos puntos de la capital, lo que refuerza la importancia del operativo vial y de seguridad. Quienes planeen participar en la rodada o acudir como espectadores deben considerar los cierres y las recomendaciones de las autoridades.

Recomendaciones para los asistentes a la rodada

Las autoridades capitalinas mantendrán presencia en los puntos de reunión y en el trayecto hacia el Ángel de la Independencia. Se recomienda a los motociclistas seguir las indicaciones de los agentes, respetar los horarios de salida y mantener la distancia adecuada durante el recorrido.

El despliegue de 240 moto patrullas y 80 vehículos oficiales permitirá atender incidencias y ordenar el tránsito en las principales avenidas. La noche del 31 de octubre de 2026 combinará así la tradición del Día de Muertos con una rodada que espera congregar a numerosos participantes en la Ciudad de México.