Rodríguez Acosta impulsa ampliación de cardiología intervencionista en Puerto Rico

El expresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencionista, Rodríguez Acosta, plantea la urgente necesidad de expandir los servicios cardiovasculares fuera del área metropolitana y adoptar tecnologías avanzadas como ECMO para mejorar la atención en la isla.

El expresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencionista, Rodríguez Acosta, ha planteado una estrategia integral para fortalecer la atención cardiovascular en Puerto Rico, enfatizando la necesidad crítica de ampliar la cobertura de servicios especializados fuera del área metropolitana. Durante su intervención pública, el especialista detalló los objetivos estratégicos para el futuro de la organización, destacando la urgencia de mejorar el acceso a la salud en las regiones rurales y periféricas de la isla.

Visión estratégica para cardiología en Puerto Rico

La visión propuesta por Rodríguez Acosta se centra en descentralizar los servicios de alta complejidad para garantizar que pacientes en diversas zonas geográficas reciban tratamiento oportuno. El expresidente argumentó que la actual concentración de recursos en la capital no es sostenible ni equitativa, y que se requiere una distribución más equilibrada de la expertise médica cardiovascular a nivel nacional.

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Este enfoque busca reducir las barreras de acceso para comunidades en el este, norte, sur y oeste de la isla, donde la infraestructura especializada ha sido históricamente limitada. La propuesta implica no solo la expansión física de los servicios, sino también la consolidación de redes de referencia que conecten hospitales comunitarios con centros de alta tecnología para emergencias cardiovasculares.

Historia institucional y liderazgo médico

Durante su intervención, el especialista recordó que el primer presidente de la sociedad fue el doctor Pedro "Bebo" Colón, a quien expresó su agradecimiento personal por impulsar los primeros pasos fundamentales de la organización. Rodríguez Acosta reconoció el legado de aquellos pioneros que establecieron las bases éticas y profesionales de la cardiología intervencionista en la isla, creando un espacio de cohesión institucional que perdura hasta la actualidad.

Posteriormente, asumió la presidencia y mencionó a quienes continuaron con esa responsabilidad: los doctores Carlos Nieves La Cruz, Eric J. Carro Jiménez, Valentín J. del Río Santiago y el actual presidente, Ricardo Santiago-Trinidad. El médico reconoció que el trabajo colaborativo de estos profesionales ha permitido mantener y superar los aportes de la sociedad al desarrollo de la especialidad, fomentando un entorno donde los nuevos cardiólogos pueden presentar sus ideas y fortalecer sus conocimientos.

Innovación tecnológica y desafíos económicos

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de generar mayor conciencia entre hospitales y aseguradoras sobre los beneficios de incorporar dispositivos e instrumentos médicos de última generación. El especialista reconoció que estos equipos representan inversiones elevadas debido a los costos de los dispositivos utilizados en los procedimientos, lo que a menudo limita su adquisición inmediata en instituciones con presupuestos restrictivos.

Sin embargo, sostuvo que su implementación puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar nuevas hospitalizaciones, generando ahorros a largo plazo para el sistema de salud. Explicó que, aunque la inversión inicial puede ser considerable, prevenir que un paciente regrese al hospital puede representar beneficios económicos significativos al reducir la carga de reingresos y complicaciones post-operatorias crónicas.

Desarrollo de programas de angioplastia primaria

En el ámbito clínico, se destacó la importancia de desarrollar programas de angioplastia primaria que permitan ampliar la capacidad de atención ante emergencias cardiovasculares. Estos programas son vitales para reducir el tiempo de espera y mejorar los tasas de supervivencia en infartos agudos del miocardio, donde cada minuto cuenta para la preservación del músculo cardíaco.

La creación de estos programas requiere una coordinación estrecha entre los servicios de urgencia, los laboratorios de cateterismo y el personal de enfermería especializado. La meta es asegurar que cualquier paciente que llegue a un hospital, independientemente de su ubicación geográfica, pueda ser evaluado y transferido rápidamente si es necesario, o recibir atención primaria en el sitio si la infraestructura local lo permite.

Tecnologías clave: ECMO e Impella

En materia de innovación médica, Rodríguez Acosta identificó varias tecnologías que considera importantes para fortalecer la atención cardiovascular en la isla. Entre sus planteamientos mencionó la necesidad de incorporar ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) en el Centro Cardiovascular, como soporte para pacientes que requieren un puente hacia el trasplante o para estabilización en casos de fallo multiorgánico grave.

También señaló la importancia de disponer de tecnología Impella en los hospitales, particularmente para atender a pacientes con infartos agudos y choque cardiogénico. Esta dispositivo de asistencia ventricular permite mantener el flujo sanguíneo mientras se realiza la intervención definitiva, salvando vidas en situaciones de crítica inestabilidad hemodinámica. A estas necesidades agregó la incorporación de balones medicados, una tecnología que reconoció representa costos elevados, pero que considera importante para continuar fortaleciendo las alternativas de tratamiento cardiovascular local.

Formación de nuevas generaciones

Finalmente, el expresidente destacó que el futuro de la sociedad dependerá en buena medida de la preparación de los nuevos cardiólogos intervencionistas y de su capacidad para incorporar conocimientos, tecnologías e iniciativas que contribuyan al desarrollo de la especialidad. La inversión en capital humano se perfila como el pilar fundamental para sostener las mejoras tecnológicas y estructurales propuestas.

En su intervención, insistió en la importancia de ofrecer oportunidades a los profesionales jóvenes y permitir que sus propuestas contribuyan a transformar la atención cardiovascular. "Vamos a depender de los nuevos cardiólogos e intervencionistas que traigan todas estas nuevas ideas y que se entrenen muy bien para que haya buenos resultados", afirmó rotundamente.

El especialista también manifestó su admiración por el crecimiento profesional de las nuevas generaciones y, en un comentario personal, expresó su deseo de que, cuando enfrente algún problema cardiovascular, pueda recibir una atención adecuada por parte de profesionales bien preparados. Rodríguez Acosta concluyó agradeciendo la oportunidad de compartir su experiencia y envió un saludo desde Ponce y Mayagüez a los integrantes de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencionista, reafirmando su compromiso con el sector salud de la isla.