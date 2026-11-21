Javier Rodríguez relata en entrevista su dolor por no ir al Mundial y la emoción de ser capitán de Cruz Azul al ganar la Liga MX. Conoce los detalles de su historia.

Javier Rodríguez, guardameta histórico de Cruz Azul, reveló detalles íntimos sobre su proceso emocional durante la entrevista en el Podcast Azul de por vida . El portero se emocionó hasta el punto de llorar al recordar el momento en que recibió la noticia de su exclusión de la convocatoria para el Mundial.

En la misma grabación, el jugador contrastó ese dolor con la gloria de liderar a su equipo hacia la La Décima . Relató cómo Iván Rodríguez, presidente del club, le comunicó ambas noticias: su salida del seleccionado nacional y su nombramiento como capitán para buscar el campeonato local.

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La llamada con dos noticias drásticas

Rodríguez relató que recibió una llamada de Iván Rodríguez quien, según sus propias palabras, le anunció que tenía dos mensajes importantes. El primero, la mala noticia, fue que no formaría parte de la lista para el Mundial. El segundo, la buena noticia, fue que sería designado como el capitán responsable de dirigir al equipo hacia la décima estrella.

Al describir la escena, el portero señaló que la noticia del Mundial fue un golpe duro. Sin embargo, aceptó la responsabilidad de llevar al equipo a conquistar la Liga MX. Inmediatamente después, habló con su esposa y lloró, pero también envió un mensaje a Erik Lira para felicitarlo y confirmar que el objetivo ahora era lograr el campeonato nacional.

Liderazgo y perspectiva personal

La experiencia de ser padre transformó la visión de Rodríguez sobre el fútbol y la vida. Explicó que asumir la responsabilidad de un hijo cambió su perspectiva profesional y personal. Según él, la paternidad enseña a dar menos importancia a los altibajos deportivos.

Rodríguez afirmó que tener una familia a cargo hace que los triunfos y derrotas sean menos determinantes. Considera que tiene muchas bendiciones y que, independientemente del resultado deportivo, la vida continúa. Esta madurez le permitió procesar la exclusión del Mundial y enfocarse en el éxito con Cruz Azul.

Contexto de La Décima en Cruz Azul

La búsqueda de la décima estrella es uno de los objetivos más importantes en la historia del club. Cruz Azul, conocido como la escuadra de La Noria, ha competido durante años por alcanzar este hito histórico. La consecución del título representa un momento cumbre para la institución y sus aficionados.

Rodríguez, como figura clave, asumió el rol de capitán en un momento crucial. Su liderazgo fue fundamental para guiar al equipo en la liga. La victoria consolidó su legado y confirmó que el sacrificio individual valió la pena para el bienestar colectivo del club.