Rodrigo Paz enfrenta una crisis en solo seis meses de su mandato, incluyéndolas marchas indígenas, bloqueos mineros y maestros y el incremento en el sicariato

Después de apenas seis meses de su mandato, el presidente Rodrigo Paz está enfrentando una crisis en Bolivia, agravada por marchas indígenas, bloqueos mineros y maestros y sesgos increase en el sicariato. Algunos sectores sindicales y indígenas han interpretado las decisiones y normas agrarias como anulación de sus años de participación en la toma de decisiones de gobiernos multisectoriales

El presidente Rodrigo Paz enfrenta una multicrisis en solo seis meses de su mandato, como las marchas indígenas y los bloqueos de mineros y maestros que afectan a La Paz, mientras la violencia del sicariato crece.

¿Logrará Paz sortear esta situación que amenaza hasta la viabilidad del país? Un iceberg de normas agrarias y sociales amenaza a sus primeros meses de gestión, con protestas indígenas y sindicales que sienten que sus reivindicaciones no han sido escuchadas. La llegada de la medida laboral 1720 y su carácter ‘voluntario’ ha generado alarma, ya que amenaza con la pérdida de pequeñas extensiones si sus propietarios no logran cubrir la deuda hipotecaria.

Con laaccumulation of social tensions y la amenaza del sicariato, laAssembly legislativa se vio obligada a abrogar la norma en ambas cámaras





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