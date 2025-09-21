Rogelio Montemayor presenta 'Gobernar para Servir': Reflexiones sobre su gestión en Coahuila

El ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, presentó su libro 'Gobernar para Servir', donde comparte su visión de la administración pública y su experiencia durante su gestión estatal (1993-1999). La obra busca dejar un legado y ofrecer una guía sobre el servicio público.

El ex gobernador de Coahuila , Rogelio Montemayor Seguy, presentó en el Centro Cultural Vito Alessio Robles su libro “Gobernar para Servir”. La obra representa una introspección profunda sobre su filosofía de la administración pública, con un enfoque particular en su gestión estatal durante el periodo de 1993 a 1999.

El ex mandatario expresó que el objetivo principal del libro es dejar un testimonio perdurable de ese periodo crucial y, al mismo tiempo, ofrecer una guía valiosa sobre el significado real del servicio público, especialmente dirigida a las generaciones más jóvenes. Montemayor señaló que una motivación adicional fue dejar un legado a su familia y a las familias de sus colaboradores, un registro del arduo trabajo y la dedicación que caracterizaron su mandato. El libro busca, en esencia, ser un recurso para las nuevas generaciones que buscan comprender la política y el servicio público, una herramienta para entender los desafíos y las responsabilidades que conlleva servir a la ciudadanía.\Durante la presentación del libro, Rogelio Montemayor compartió los principios que guiaron su gestión gubernamental. Enfatizó la importancia de escuchar atentamente a la sociedad, la necesidad de una planificación cuidadosa y el compromiso de trabajar con objetivos claros y concretos. Además, el exgobernador expresó su preocupación por el creciente deterioro en la percepción que los ciudadanos tienen sobre la política y los políticos, un tema que abordó con seriedad. La presentación contó con la participación de figuras destacadas como José Narro Robles, ex secretario de Salud Federal, quien elogió la honestidad de Montemayor y su adhesión a los principios éticos del servicio público. Armando Fuentes Aguirre “Catón”, cronista de la ciudad, también participó, destacando la coherencia entre el título del libro y la práctica del exgobernador, señalando que “Gobernar Para Servir” resume de manera precisa su enfoque. La presencia de personalidades de la política, amigos y familiares, incluyendo a su esposa Lucrecia Solano, el diputado federal Jericó Abramo Masso, el secretario de Gobierno Óscar Pimentel González, y Miguel Arizpe Jiménez, quien fuera alcalde de Saltillo durante el sexenio de Montemayor, subraya la importancia del evento.\El libro “Gobernar para Servir” no es solo una recopilación de experiencias administrativas; es una reflexión sobre el significado de liderar con integridad y dedicación. La obra explora cómo las decisiones tomadas durante su gestión afectaron a la población de Coahuila y cómo se implementaron las políticas públicas. El testimonio de Montemayor ofrece una visión personal de los desafíos que enfrentó y las estrategias que implementó para superarlos. En la presentación, se destacó la capacidad del exgobernador para formar equipos de trabajo eficientes, su sensibilidad social y su habilidad para aprender y adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. La obra pretende ser un faro para las nuevas generaciones, guiándolas en el camino del servicio público con un enfoque en la ética, la responsabilidad y el compromiso con el bienestar de la comunidad. El evento en el Centro Cultural Vito Alessio Robles fue una celebración de la trayectoria de Montemayor y una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del buen gobierno y el servicio a la ciudadanía





