El comisario Roger Goodell destaca la pasión de los aficionados y la estrategia de la NFL en México antes del duelo entre Minnesota y San Francisco.

El comisario de la National Football League, Roger Goodell, se encuentra actualmente en México para inaugurar una nueva etapa de la liga en territorio mexicano. Su presencia marca el regreso de los partidos de temporada regular a este país tras un intervalo de cuatro años, culminando con el enfrentamiento programado entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers. El evento se llevará a cabo en el Estadio Banorte, ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, un sitio que ha sido seleccionado como el escenario central para reactivar la experiencia del fútbol americano en la región.

Goodell valida estrategia de expansión en México

La National Football League ha identificado a México como un eje fundamental dentro de su plan global de crecimiento internacional, una posición consolidada desde que se celebró el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos en el año 2005. Goodell declaró en una entrevista exclusiva para TUDN que sentirse de vuelta en el Coloso de Santa Úrsula resulta fantástico, destacando que la organización nunca perdió el contacto con la afición local. Esta declaración refuerza la importancia geopolítica del mercado mexicano para la liga norteamericana.

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El comisario enfatizó que la base de aficionados en el país ha experimentado un crecimiento numérico significativo durante la última década. Específicamente, la cantidad de seguidores se ha incrementado desde aproximadamente 10 millones hasta alcanzar la cifra de 40 millones en los últimos diez años. Este dato cuantitativo evidencia la madurez del mercado y la solidez del interés por el deporte, justificando la decisión de traer un espectáculo de esta magnitud al territorio nacional nuevamente.

Detalles del evento y logística deportiva

El partido decisivo entre los Minnesota Vikings y los 49ers de San Francisco está programado para las 19:20 horas, siguiendo la hora del Centro de México. Esta fecha marca un hito histórico, ya que el último encuentro de la National Football League en territorio nacional ocurrió el 21 de noviembre del 2022. En aquel duelo anterior, Jimmy Garoppolo actuaba como mariscal de campo para los 49ers, quienes lograron una victoria contundente con un marcador de 38-10 ante los Arizona Cardinals. La logística actual apunta a replicar ese nivel de calidad y expectativa para los espectadores presentes.

Antes de la llegada de los equipos y la ejecución del juego en el campo, la liga ha activado una serie de experiencias periféricas diseñadas para sumergir a los aficionados en la cultura del deporte. Goodell visitó el Barrio NFL instalado en la Ciudad de México, donde apreció una integración de elementos culturales locales con la identidad de la liga. Esta iniciativa busca conectar personalmente con el público a través del arte, la música y la creatividad, transformando la simple asistencia al estadio en una experiencia interactiva completa.

Impacto cultural y perspectivas futuras

La reacción de los aficionados locales ha sido descrita por Goodell como profundamente apasionada, una cualidad que se percibe tanto al caminar por las calles de la ciudad como dentro de las instalaciones deportivas. El comisario señaló que este entusiasmo es visible y audible, lo cual representa un incentivo crucial para la liga al planificar sus próximos movimientos estratégicos en la región. La conexión emocional generada por estos eventos es considerada tan vital como los resultados deportivos en sí mismos.

Con la confirmación del estado espectacular del estadio y el aumento comprobado en el número de seguidores, las proyecciones para el domingo indican una asistencia masiva y un ambiente de alta intensidad. La estrategia de la National Football League en México continúa siendo central para su identidad global, utilizando la pasión de sus 40 millones de fans como motor para expandir su alcance. El evento de Guadalajara no solo es un juego, sino una demostración del potencial del mercado mexicano para eventos deportivos de clase mundial.