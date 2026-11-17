Romelu Lukaku se retira de la selección belga tras 135 partidos y 94 goles. El delantero de Fenerbahce cierra una etapa histórica con los Diablos Rojos.

El delantero Romelu Lukaku ha confirmado oficialmente su retirada de la selección absoluta de Bélgica. El jugador de 33 años pone fin a una extensa trayectoria internacional de 16 años, consolidándose como el máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos con un total de 94 anotaciones. Su decisión marca el cierre de una era dorada para el fútbol belga, dejando un legado inigualable en el equipo nacional.

Un récord histórico de 94 goles y 135 partidos

Con 94 goles anotados, Romelu Lukaku se ha situado en el quinto lugar de la lista de máximos goleadores de selecciones nacionales masculinas en el mundo. Solo jugadores como Cristiano Ronaldo con 146 goles, Lionel Messi con 126, Ali Daei con 108 y Sunil Chhetri con 95 lo superan en este ranking global. En el palmarés específico de la selección belga, Kevin De Bruyne ocupa el segundo puesto con 40 tantos, mientras que Eden Hazard cierra el top tres con 33 goles.

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A lo largo de su carrera con la camiseta nacional, el delantero ha disputado un total de 135 encuentros internacionales. Estos partidos han incluido cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas, demostrando una longevidad y consistencia excepcionales. Su debut con la selección ocurrió el 3 de marzo de 2010 en un amistoso frente a Croacia, y su primer gol llegó el 17 de noviembre del mismo año en una victoria por 2-0 contra Rusia.

La Generación Dorada y el contexto del Fenerbahce

Lukaku fue la figura central de la llamada Generación Dorada del fútbol belga, un grupo que alcanzó el número uno del ranking de la FIFA. Este equipo también integraba a estrellas como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Vincent Kompany. Juntos, alcanzaron las semifinales de la Copa del Mundo de 2018 en Rusia y los cuartos de final en Brasil 2014, estableciendo un estándar de excelencia competitiva.

Actualmente, el futbolista juega en el Fenerbahce de la Superliga de Turquía, club al que llegó en el verano tras dos temporadas en el Napoli. Su paso por la entidad turca coincide con el anuncio de su retiro internacional, un momento que describe como una decisión tomada con paz y gratitud. En su publicación en Instagram, afirmó que vivió todas las emociones posibles durante sus 16 años defendiendo los colores de su país.

Cronología de goles y momentos memorables

La última anotación de Romelu Lukaku con la selección belga ocurrió el 2 de octubre en Lieja, durante un partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Turquía, que terminó con un marcador de 3-0 a favor de los locales. Sin embargo, su último Mundial fue en Norteamérica, donde marcó tres goles, incluyendo uno crucial en la victoria por 4-1 sobre Estados Unidos en octavos de final. Ese gol fue acompañado de una celebración imitando a Donald Trump, un guiño a la controversia con Folarin Balogun.

El rendimiento del delantero no fue uniforme en todas las grandes citas. No logró marcar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde Bélgica fue eliminada por Croacia en la fase de grupos con un empate 0-0. Asimismo, permaneció sin anotaciones durante la Eurocopa de Alemania 2024. A pesar de estos altibajos, su contribución global sigue siendo considerada vital para el equipo.

Reacciones y legado en la Federación Belga

La Federación Belga de Fútbol ha reconocido públicamente el impacto de Lukaku en el deporte nacional. En un comunicado oficial, destacaron su personalidad, liderazgo y dedicación como factores clave que le ganan un lugar especial en la historia de los Diablos Rojos. El organismo resaltó que su trayectoria, desde debutar a los 16 años, inspira a innumerables jóvenes futbolistas que sueñan con vestir la camiseta de Bélgica.

Lukaku comenzó su carrera profesional en 2009 con el Anderlecht, debutando en una derrota ante Lieja. A lo largo de su vida deportiva, ha militado en nueve clubes diferentes, acumulando una experiencia vasta que culmina ahora con su retirada del escenario internacional. Su legado queda asegurado como una de las figuras más importantes del fútbol europeo contemporáneo.