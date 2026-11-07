Romina Hernández busca candidatura en San Miguel de Allende por PAN

Romina Hernández Rangel avanza como candidata a la alcaldía por el PAN en San Miguel de Allende, criticando el abandono ciudadano y prometiendo cercanía.

Romina Hernández Rangel ha intensificado su estrategia política para obtener la candidatura a la alcaldía de San Miguel de Allende por el Partido Acción Nacional, una aspiración que fundamenta en su reciente nombramiento como Defensora de la Patria, la Familia y la Libertad. La aspirante sostiene que su trayectoria en diversas posiciones públicas demuestra su capacidad para gestionar y representar los intereses de la comunidad sanmiguelense.

Crisis de representación y abandono ciudadano

La principal motivación de Romina Hernández para esta contienda electoral es la percepción de desatención que viven los habitantes de San Miguel de Allende bajo el gobierno municipal actual. La candidata afirmó explícitamente que la ciudadanía se siente abandonada, olvidada y desplazada, atribuyendo esta situación a la falta de atención adecuada que el ayuntamiento brinda a las problemáticas urgentes de los vecinos.

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Romina Hernández destaca que existe un malestar generalizado que busca una solución inmediata a través del voto. Considera que la gente ya está decidida a exigir un cambio, pues anhela un municipio equilibrado donde la población se sienta parte integral del crecimiento urbano, sintiendo confianza para acercarse a las autoridades y lograr la resolución efectiva de sus necesidades diarias.

Propuesta de gobernanza cercana y participativa

La candidata propone un modelo de gestión pública basado en la escucha activa y la cercanía con la sociedad. Romina Hernández sostiene que un gobierno municipal tiene como prioridad absoluta mantenerse conectado con la gente, arropar a la población y garantizar que los ciudadanos perciban el crecimiento de la ciudad a través de obra pública tangible, infraestructura adecuada y servicios de calidad.

Para Romina Hernández, el cambio en la forma de gobernar es imperativo. Considera que un gobernante debe tener una visión centrada en la escucha, pues sin este mecanismo es imposible comprender las problemáticas reales de la ciudadanía. Esta postura implica que la confianza se recupera cuando las autoridades demuestran interés genuino en las soluciones que beneficien el bienestar común de los sanmiguelenses.

Visión electoral y expectativa de participación

Ante el contexto político actual, Romina Hernández visualiza una jornada electoral de alta participación ciudadana, impulsada por el cansancio de la población ante la situación vigente. La candidata cree que la gente está decidida a hacer el cambio y espera un apoyo masivo hacia candidatos que promuevan proyectos de obra pública y desarrollo concreto para la ciudad, elementos que considera han sido escasos en los últimos años.

Romina Hernández señala que la memoria histórica de la ciudad guarda un recuerdo positivo de los gobiernos del Partido Acción Nacional. Los sanmiguelenses recuerdan con favor aquellas gestiones por las obras realizadas, la cercanía mantenida con la gente y el desarrollo social que caracterizó esa etapa, lo que genera una expectativa de que ese modelo pueda ser restituido si se permite el retorno de ese partido al poder municipal.

Posicionamiento dentro de Acción Nacional

La aspirante a la alcaldía reconoce que su partido ha sufrido un distanciamiento con la ciudadanía, motivo por el cual abre las puertas a la sociedad con la seguridad de que San Miguel de Allende mejorará bajo la dirección del Partido Acción Nacional. Romina Hernández se define actualmente como una soldada más del blanquiazul, comprometida a trabajar para fortalecer la estructura del partido en la región, sin interferir en los acuerdos de coaliciones que corresponden a las dirigencias.

Respecto a las alianzas y coaliciones electorales, Romina Hernández aclara que estas decisiones competen exclusivamente a las dirigencias municipales, estatales y nacionales, quienes son las únicas facultadas para llevar los acuerdos. Ella manifiesta estar lista para respaldar cualquier decisión que tome la dirigencia estatal, asegurando que contarán con su apoyo incondicional como militante activa en San Miguel de Allende.

Confianza en competencia exclusiva del PAN

Romina Hernández expresa su plena confianza en que el Partido Acción Nacional puede competir de manera solitaria en San Miguel de Allende y recuperar la alcaldía. Sostiene que hay un reclamo a gritos por parte de la gente para que regrese Acción Nacional al poder, una señal clara de insatisfacción con la gestión actual y de deseo por volver a los tiempos de estabilidad y desarrollo que asociaban con el partido.

La selección de Romina Hernández como Defensora de la Patria, la Familia y la Libertad en Acción Nacional marca un hito en su búsqueda de la candidatura. Esta posición le ha permitido trabajar incansablemente para ganarse la confianza de los militantes blanquiazules, reconociendo el trabajo histórico del partido y justificando su entrada a la estructura mediante el aval de su trayectoria y el respaldo de quienes conocen su labor anterior.