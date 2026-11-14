Ronaldinho Gaúcho regresa a las canchas con el Ravenna FC el 15 de noviembre

El astro brasileño jugará 30 minutos para el Ravenna FC contra el Forlì en la Serie C. Conoce los detalles tácticos, el posible penalti y cómo ver el partido en vivo por Azteca Deportes.

El legendario futbolista Ronaldinho Gaúcho regresará oficialmente a las canchas este domingo 15 de noviembre con el Ravenna FC en el derbi contra el Forlì. Este acontecimiento, correspondiente a la Jornada 14 de la Serie C, tiene lugar en el Stadio Bruno Benelli y ha generado gran expectativa mundial tras más de una década de inactividad deportiva del astro.

Detalles Tácticos del Regreso de Ronaldinho Gaúcho

El estratega del equipo italiano, Andrea Mandorlini, ha diseñado un plan específico para dosificar la energía del exjugador del Barcelona y de los Gallos Blancos del Querétaro. El entrenador confirmó que Ronaldinho disputará aproximadamente 30 minutos sobre el terreno de juego durante el partido. Durante este periodo, recibirá total libertad táctica en el frente de ataque para crear espacios y desequilibrar la defensa del equipo rival.

Also read Ronaldinho vuelve al futbol profesional: Los nueve equipos que marcaron su carrera, de Barcelona y PSG a Querétaro

Andrea Mandorlini ha destacado que la presencia del campeón del mundo actúa como una inyección anímica crucial para la plantilla actual. Sin embargo, el objetivo principal del cuerpo técnico sigue siendo estrictamente competitivo, priorizando obtener los tres puntos necesarios en este Clásico de la Romaña para mantener la candidatura al ascenso hacia la Serie B.

Posición de Andrea Mandorlini y Expectativas del Club

Dentro del entorno del Ravenna FC se ha generado un debate favorable sobre el papel definitivo de Ronaldinho Gaúcho en esta alineación. Existe la consideración de que, si el equipo local lograra una penalti, el histórico delantero se encargaría de ejecutarla con el fin de alcanzar su gol número 300 en su carrera profesional. Esta decisión subraya la confianza depositada en su habilidad técnica incluso después de tanto tiempo sin competir.

El manager italiano no ha ocultado la importancia simbólica del evento, pero mantiene el foco en el rendimiento deportivo. La estrategia busca equilibrar el espectáculo que ofrece el talento brasileño con la necesidad táctica de no comprometer la estructura defensiva del equipo ante un rival directo en la clasificación.

Impacto Global y Transmisión del Partido

Para la afición mexicana y los seguidores internacionales que deseen presenciar este hecho histórico, el compromiso deportivo se transmitirá en vivo y sin costo alguno. La señal digital de Azteca Deportes estará disponible a partir de las 10:30 horas del tiempo del centro de México. Este acceso gratuito permite que millones de fanáticos revivan la magia del futbolista sin barreras geográficas.

La transmisión por parte de Azteca Deportes garantiza la cobertura completa del evento, permitiendo a los espectadores disfrutar de la experiencia en alta definición. La decisión de ofrecer el partido de forma gratuita refleja el interés masivo que despierta el retorno de una de las figuras más emblemáticas de la historia del deporte.

Anécdotas Memorables de la Carrera Profesional

La trayectoria de Ronaldinho está repleta de historias que definen su estilo único, como la llamada telefónica a las 3:00 de la madrugada antes del Clásico de noviembre de 2005. Durante esa comunicación, confesó a sus compañeros su intención de fichar por el Real Madrid, prometiéndoles silencio; aunque finalmente decidió quedarse en Barcelona, el equipo ganó 0-3 y fue aplaudido en el Bernabéu.

Otro momento legendario ocurrió en noviembre de 2006 ante el Villarreal en el Camp Nou, cuando realizó una chilena perfecta de espaldas a la portería tras un pase de Xavi Hernández. El gol, que selló el 4-0, cumplió una promesa infantil hecha a su madre. Este tipo de gestos técnicas han marcado su legado deportivo a nivel mundial.

Desde su debut juvenil con 23 goles en un solo partido en Porto Alegre, hasta la invención de la elástica junto a su perro Bombón, cada episodio demuestra su creatividad innata. Incluso en su etapa en el Gremio con 19 años, realizó un caño espectacular al veterano Dunga en la final del Campeonato Gaúcho ante el Internacional, consolidando su estatus como un genio del balón.