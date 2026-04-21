Ronaldinho reafirma su amor por México en un emotivo reencuentro con su afición

El astro brasileño Ronaldinho comparte detalles sobre su vida, su conexión especial con México y su visión sobre la fama en una entrevista exclusiva tras participar en un partido de leyendas.

El legendario astro brasileño Ronaldinho Gaucho ha vuelto a ser el centro de atención durante su reciente visita a México , donde participó en un emotivo partido de leyendas que evocó recuerdos inolvidables de su paso por el fútbol nacional. En una conversación cercana y reveladora con nuestro colaborador Arturo Villanueva, quien fue una figura clave para gestionar su llegada a la Liga MX hace algunos años, el exjugador del Barcelona compartió reflexiones profundas sobre su vínculo con el país.

Ronaldinho expresó con gran entusiasmo que México ocupa un lugar privilegiado en su vida y en la de su familia, destacando que siempre es un placer inmenso retornar a tierras aztecas, un lugar que lo acogió con los brazos abiertos durante su etapa como jugador de los Gallos Blancos de Querétaro. Durante el encuentro, el brasileño rememoró con nostalgia aquellos días en los que recorría las ciudades buscando una vivienda y adaptándose a la pasión desmedida de la afición local, una experiencia que, según sus palabras, permanece intacta en su memoria y en su corazón. Al ser cuestionado sobre el reciente lanzamiento de su documental biográfico, Ronaldinho se mostró notablemente satisfecho con el recibimiento del público. Afirmó que la producción ha resultado ser una experiencia sumamente confortable y gratificante, ya que le ha permitido conectar de una manera más íntima con sus seguidores al mostrar facetas de su vida que solían permanecer fuera del alcance de las cámaras. El exfutbolista señaló que, aunque su vida privada es conocida por sus amigos cercanos, tener la oportunidad de compartir esos momentos hogareños y personales con la gente ha sido un ejercicio divertido y necesario. Para él, es importante que sus seguidores tengan la posibilidad de conocer el lado humano, más allá de las luces del estadio y el brillo de los trofeos, desmitificando así la figura del deportista inalcanzable y acercándolo a la realidad de quienes lo han admirado durante décadas. Finalmente, Ronaldinho abordó la cuestión sobre la fatiga que conlleva ser una figura pública de talla mundial, aclarando que, contrario a lo que muchos podrían pensar, interactuar con los aficionados y firmar autógrafos no representa un esfuerzo negativo en su rutina. Por el contrario, confesó que el cansancio real proviene de la logística de los viajes constantes, el ajetreo de moverse de una ciudad a otra y la carga operativa de las giras internacionales. No obstante, enfatizó que cada momento de agotamiento se compensa con el cariño recibido al llegar a su destino, donde el calor humano de los seguidores revitaliza su energía. Esta cercanía, combinada con sus memorias sobre su paso por el Querétaro y el respeto que siente por la cultura mexicana, reafirma que el lazo entre el astro y México es indestructible, manteniendo viva una historia que continúa inspirando a nuevas generaciones de futbolistas, como aquellos que actualmente destacan en ligas europeas y sueñan con emular su legado de magia y alegría en el campo de juego





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